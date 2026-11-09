"> Вольфович о милитаристской политике Запада: Минск пытаются выставить источником "гибридных атак"

"Беларусь в свою очередь последовательно придерживается миролюбивой политики, обеспечивая поддержку гуманитарных контактов между сторонами. Мы и впредь готовы предоставлять все необходимые условия для продвижения мирного процесса", - заявил Александр Вольфович.-0-

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 9 ноября в Москве на 14-й встрече секретарей совбезов государств СНГ обрисовал тенденции военно-политической обстановки в Европе, в том числе на западных границах Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.Александр Вольфович констатировал, что Запад в качестве идейного обоснования своей милитаристской политики использует спекуляции о мнимой военной угрозе с Востока. "Прекрасно осознавая иллюзорность этой опасности, западные политики смещают фокус внимания на так называемые гибридные угрозы. Наглядным полигоном для обкатки такой стратегии выступает Беларусь, которая ежедневно ощущает на себе такого рода воздействие. Минск пытаются выставить источником "гибридных атак". Якобы это мы сами организовали каналы незаконной миграции, проникновение дронов и воздушных шаров, цифровые диверсии, повреждение критической инфраструктуры. К этой же категории угроз они относят даже белорусские продукты питания, топливо и безвизовый въезд в нашу страну", - сказал он."На каком основании под запрет попадает еда в личном багаже, бензин в баках частных лиц, выезжающих из Беларуси, блокируются новости о жизни в нашей стране? - задал вопрос госсекретарь Совбеза. - Ответ прост: раздражает правда, которую их граждане видят, посещая Беларусь, и то, что они потом рассказывают и привозят от нас. Показательно, что в ходе проводимых спецслужбами сопредельных с Беларусью стран операций по пресечению контрабандных каналов и переправ беженцев были арестованы десятки сотрудников собственных спецслужб и госорганов. При этом среди задержанных нет ни одного белоруса".По мнению Александра Вольфовича, такого рода фейковые обвинения Минска используются для оправдания давления - от санкций и закрытия границ до милитаризации прифронтовых, как они сами говорят, государств. "Ключевое здесь - освоение бюджетов НАТО и ЕС. Это уже целенаправленный бизнес по получению дополнительных внешних ассигнований на военные нужды. Кроме того, это прекрасный способ затушевать собственные внутренние проблемы, особенно ярко и закономерно это проявляется в условиях электоральных кампаний", - подчеркнул он."Очевидность всего этого подтверждается на фоне белорусских инициатив по диалогу с нашими западными соседями в сфере безопасности. В том числе по инцидентам с беспилотниками, воздушными шарами, мигрантами. Наши задачи не изменились - недопущение эскалации обстановки и предотвращение непреднамеренных инцидентов. Но, как оказывается, к диалогу готовы не все. Более того, он для них политически опасен, так как снизит их предвыборные рейтинги", - отметил госсекретарь.