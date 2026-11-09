"> Вольфович о милитаристской политике Запада: Минск пытаются выставить источником "гибридных атак"

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"На каком основании под запрет попадает еда в личном багаже, бензин в баках частных лиц, выезжающих из Беларуси, блокируются новости о жизни в нашей стране? - задал вопрос госсекретарь Совбеза. - Ответ прост: раздражает правда, которую их граждане видят, посещая Беларусь, и то, что они потом рассказывают и привозят от нас. Показательно, что в ходе проводимых спецслужбами сопредельных с Беларусью стран операций по пресечению контрабандных каналов и переправ беженцев были арестованы десятки сотрудников собственных спецслужб и госорганов. При этом среди задержанных нет ни одного белоруса".
По мнению Александра Вольфовича, такого рода фейковые обвинения Минска используются для оправдания давления - от санкций и закрытия границ до милитаризации прифронтовых, как они сами говорят, государств. "Ключевое здесь - освоение бюджетов НАТО и ЕС. Это уже целенаправленный бизнес по получению дополнительных внешних ассигнований на военные нужды. Кроме того, это прекрасный способ затушевать собственные внутренние проблемы, особенно ярко и закономерно это проявляется в условиях электоральных кампаний", - подчеркнул он.
"Очевидность всего этого подтверждается на фоне белорусских инициатив по диалогу с нашими западными соседями в сфере безопасности. В том числе по инцидентам с беспилотниками, воздушными шарами, мигрантами. Наши задачи не изменились - недопущение эскалации обстановки и предотвращение непреднамеренных инцидентов. Но, как оказывается, к диалогу готовы не все. Более того, он для них политически опасен, так как снизит их предвыборные рейтинги", - отметил госсекретарь.
"Беларусь в свою очередь последовательно придерживается миролюбивой политики, обеспечивая поддержку гуманитарных контактов между сторонами. Мы и впредь готовы предоставлять все необходимые условия для продвижения мирного процесса", - заявил Александр Вольфович.-0-
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Фото Сергея Савостьянова, ТАСС / БЕЛТА