Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 9 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:32 Перспективные проекты в Гродненской области обсуждают с Китайской корпорацией поддержки науки и технологий  Экономика
14:30 "В основе - социально-экономические отношения". Брестская и Баткенская области нацелены развивать сотрудничество Регионы
14:28 В Глубокском районе 9-летний мальчик пострадал при взрыве петарды Регионы
14:24 Правоохранители задержали двух вымогателей, шантажировавших гродненца Регионы
14:20 Новый состав Детской палаты БРПО сформируют в Минске 10 ноября Общество
14:16 Лукашенко: настало время возвращать к жизни поймы рек, и не только Припяти  Президент
14:08 КГК проверил более 1,5 тыс. торговых объектов с начала года. Какие нарушения выявили Общество
13:53 Три человека спаслись при пожаре в Минске благодаря пожарному извещателю Происшествия
13:50 Секретари совбезов СНГ обсудили проблематику внешнего вмешательства в дела суверенных стран Общество
13:39 Вольфович: Беларусь готова к контактам с Западом Общество
13:34 При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли 3 человека, 14 пострадали В мире
13:30 Дожди придут вместе с потеплением, но в выходные снова похолодает. Какой будет погода 10-15 ноября Общество
13:30 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября  Экономика
13:24 Прокуратура после смерти стрелявшего в Кракове продолжит расследование нападения В мире
13:10 КГК запустил онлайн-панель обратной связи "Стоп бюрократия"  Общество
13:09 Минчанин втянул двух школьников в работу на наркошоп Регионы
13:01 Следующий конкурс "Интервидение" пройдет в 2027 году В мире
12:59 Лига наций УЕФА: Морозов заменит Лисаковича в ноябрьских матчах сборной Беларуси Спорт
12:52 Секрета - немецкой делегации: Беларусь заинтересована в нормальных отношениях с Германией, но не любой ценой  Политика
12:43 Милиция Минска проверяет информацию о таксисте, "везшем девушку в лес"  Регионы
12:41 Вольфович о милитаристской политике Запада: Минск пытаются выставить источником "гибридных атак" Общество
12:32 Беларусь примет участие в формировании инфраструктуры межбиржевой торговли Экономика
12:21 Премьер Норвегии признал, что Европе не удалось изолировать Россию В мире
12:11 Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки  Общество
12:07 Военное давление, санкции и провокации. Вольфович о том, как Запад пытается превратить СНГ в "серую зону"  Общество
12:07 От техники до цифровизации городского хозяйства. Минск и Бишкек укрепляют сотрудничество Регионы
12:02 Приоритет благополучию подопечных, а не контенту: блогер рассказала, почему не ведет онлайн-стримы  Общество
11:54 Ночной мороз и дождливый вечер. Какой будет погода 10 ноября Общество
11:50 Астрономы обнаружили 52 невидимые ранее галактики Калейдоскоп
11:48 "Будьте хозяевами на своей земле". Лукашенко требует вовлекать в оборот заброшенные участки Президент
Все новости
Все новости

Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
09 ноября 2026, 12:11

Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 9 ноября в Москве на 14-й встрече секретарей совбезов государств СНГ подчеркнул последовательность усилий Минска по деэскалации обстановки в регионе и продвижению мирной повестки на международной арене, передает корреспондент БЕЛТА. "Беларусь последовательно придерживается миролюбивой политики, обеспечивая поддержку гуманитарных контактов между сторонами. Мы и впредь готовы предоставлять все необходимые условия для продвижения мирного процесса", - сказал Александр Вольфович. 

Он констатировал, что за 35 лет своего развития СНГ прошло серьезную проверку на прочность и утвердилось в статусе авторитетного, влиятельного игрока на международной арене. По его убеждению, в нынешних условиях, когда старые институты безопасности дают сбой, а внешние вызовы и угрозы нарастают, критически важно консолидировать совместные усилия. 

"Глубоко убеждены, что действенным ответом на внешние вызовы должно выступать поступательное развитие нашей интеграции, в том числе создание независимых финансовых и экономических механизмов, формирование надежной системы коллективной защиты. Важнейшим вектором совместной работы считаем укрепление роли Содружества на международной арене, его участие в построении нового справедливого миропорядка. Приоритетным рассматриваем углубление взаимодействия по линии СНГ - ШОС - ОДКБ. Подписанная год назад в Пекине совместная дорожная карта служит надежной базой для синергии этих трех ключевых институтов безопасности. Ее реализация позволяет объединить наш аналитический и практический потенциал для оперативного и гибкого ответа на любые угрозы. Важную роль в этом играют совместные учения и обмен опытом между компетентными ведомствами наших стран", - отметил Александр Вольфович. 

Он подчеркнул, что практическим воплощением этой работы стал проведенный месяц назад в Минске Международный контртеррористический форум, который впервые объединил профильные конференции СНГ и ШОС, а также совместные учения "Евразия-Антитеррор - 2026". "Мероприятие доказало реальную готовность этих организаций к интеграции усилий против современных вызовов и угроз. Убеждены, что подобное взаимодействие крайне важно для решения более глобальной задачи - объединения наших потенциалов с целью построения неделимой и надежной архитектуры безопасности на всем пространстве Большой Евразии. Одним из важных шагов на этом пути стал запуск в ходе 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН совместной инициативы Минска и Москвы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности. Искренне признательны всем государствам Содружества и нашим партнерам, поддержавшим это начинание", - сказал Александр Вольфович.

"Сегодня процесс обсуждения хартии перешел в фазу активных содержательных дискуссий. Это наглядно подтвердили и итоги прошедшей на прошлой неделе в Минске Международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности. Итоговый текст хартии планируется принять на саммите лидеров стран Евразии до конца 2027 года. Искренне рассчитываем, что эти консолидированные усилия заложат прочный фундамент мира и новой системы континентальной безопасности", - заявил госсекретарь.-0-
Теги
Беларусь Вольфович СНГ
Новости рубрики Общество
Фото из архива БРПО Новый состав Детской палаты БРПО сформируют в Минске 10 ноября
Фото из архива КГК проверил более 1,5 тыс. торговых объектов с начала года. Какие нарушения выявили
Фото РИА Новости Секретари совбезов СНГ обсудили проблематику внешнего вмешательства в дела суверенных стран
Фото из архива Вольфович: Беларусь готова к контактам с Западом
Дожди придут вместе с потеплением, но в выходные снова похолодает. Какой будет погода 10-15 ноября
Фото КГК КГК запустил онлайн-панель обратной связи "Стоп бюрократия" 
  • Главная
  • Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки 
    • Главное
    Лукашенко: все районы в Беларуси по уровню развития должны стать не хуже Шкловского
    Лукашенко об АПК Витебской области: в ближайшее время разберемся, как там жить и что делать
    Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки 
    Программа "Мост" становится еще выгоднее: Беларусбанк снизил вознаграждение для партнеров до 0,7%
    Топ-новости
    "Будьте хозяевами на своей земле". Лукашенко требует вовлекать в оборот заброшенные участки
    Лукашенко: настало время возвращать к жизни поймы рек, и не только Припяти 
    Вольфович: Беларусь готова к контактам с Западом
    Прямые телефонные линии пройдут 14 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме 
    Дожди придут вместе с потеплением, но в выходные снова похолодает. Какой будет погода 10-15 ноября
    Более 11,3 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси
    Перспективные проекты в Гродненской области обсуждают с Китайской корпорацией поддержки науки и технологий 
    Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 9 ноября 
    Свобода и стиль: Уникальные квартиры с панорамными окнами в домах "Сад Эрмитаж" и "Камелегдан" с выгодой 
    Более 1,9 тыс. фур ожидают на границе въезда в Евросоюз - ГПК 
    "Страсти были нешуточные". Как прошел пятый чемпионат по колке дров среди СМИ
    "Высокий уровень в условиях серьезной конкуренции". Глава НОК поздравил самбистов с успехом на ЧМ 
    WB Тaxi начинает работу в Могилеве 11 ноября
    Беларусь призывает Европу остановиться, чтобы мир избежал худшего сценария - Коротченко 
    Приоритет благополучию подопечных, а не контенту: блогер рассказала, почему не ведет онлайн-стримы 
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.