Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки 

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 9 ноября в Москве на 14-й встрече секретарей совбезов государств СНГ подчеркнул последовательность усилий Минска по деэскалации обстановки в регионе и продвижению мирной повестки на международной арене, передает корреспондент БЕЛТА."Беларусь последовательно придерживается миролюбивой политики, обеспечивая поддержку гуманитарных контактов между сторонами. Мы и впредь готовы предоставлять все необходимые условия для продвижения мирного процесса", - сказал Александр Вольфович.Он констатировал, что за 35 лет своего развития СНГ прошло серьезную проверку на прочность и утвердилось в статусе авторитетного, влиятельного игрока на международной арене. По его убеждению, в нынешних условиях, когда старые институты безопасности дают сбой, а внешние вызовы и угрозы нарастают, критически важно консолидировать совместные усилия."Глубоко убеждены, что действенным ответом на внешние вызовы должно выступать поступательное развитие нашей интеграции, в том числе создание независимых финансовых и экономических механизмов, формирование надежной системы коллективной защиты. Важнейшим вектором совместной работы считаем укрепление роли Содружества на международной арене, его участие в построении нового справедливого миропорядка. Приоритетным рассматриваем углубление взаимодействия по линии СНГ - ШОС - ОДКБ. Подписанная год назад в Пекине совместная дорожная карта служит надежной базой для синергии этих трех ключевых институтов безопасности. Ее реализация позволяет объединить наш аналитический и практический потенциал для оперативного и гибкого ответа на любые угрозы. Важную роль в этом играют совместные учения и обмен опытом между компетентными ведомствами наших стран", - отметил Александр Вольфович.Он подчеркнул, что практическим воплощением этой работы стал проведенный месяц назад в Минске Международный контртеррористический форум, который впервые объединил профильные конференции СНГ и ШОС, а также совместные учения "Евразия-Антитеррор - 2026". "Мероприятие доказало реальную готовность этих организаций к интеграции усилий против современных вызовов и угроз. Убеждены, что подобное взаимодействие крайне важно для решения более глобальной задачи - объединения наших потенциалов с целью построения неделимой и надежной архитектуры безопасности на всем пространстве Большой Евразии. Одним из важных шагов на этом пути стал запуск в ходе 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН совместной инициативы Минска и Москвы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности. Искренне признательны всем государствам Содружества и нашим партнерам, поддержавшим это начинание", - сказал Александр Вольфович."Сегодня процесс обсуждения хартии перешел в фазу активных содержательных дискуссий. Это наглядно подтвердили и итоги прошедшей на прошлой неделе в Минске Международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности. Итоговый текст хартии планируется принять на саммите лидеров стран Евразии до конца 2027 года. Искренне рассчитываем, что эти консолидированные усилия заложат прочный фундамент мира и новой системы континентальной безопасности", - заявил госсекретарь.-0-