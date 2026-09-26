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Вольфович на "Дажынках" в Кореличах: создавая продовольственную безопасность, мы мирным трудом укрепляем страну

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
26 сентября 2026, 14:44

Вольфович на "Дажынках" в Кореличах: создавая продовольственную безопасность, мы мирным трудом укрепляем страну

Александр Вольфович
Александр Вольфович
Александр Вольфович
26 сентября, Кореличи /Корр. БЕЛТА/. Гродненщина в лидерах в стране по урожаю, это трудолюбивый, гостеприимный регион. Об этом сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2026" в Кореличах, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня в мире появляются новые угрозы, в цифровой сфере, в сфере искусственного интеллекта и другие. Роботы, беспилотные и наземные системы пытаются заменить человека. Есть политическое давление, экономические санкции, бряцание оружием, военная сила. Все, что для блага людей, на Западе отодвигается на задний план", - подчеркнул Александр Вольфович.
В нашей стране все иначе, отметил он.

"Этот праздник, на котором мы чествуем тружеников села, имеет исторические корни. А в 1996 году благодаря мудрому решению нашего Президента появилась опять эта прекрасная традиция, которая полюбилась народу. И начиная с 1996-го каждый год наша страна проводит этот праздник. Он показывает, чем живет страна, характеризует нашу Беларусь. Мы никому не угрожаем, ни к кому не предъявляем претензий, мы трудимся, работаем на совесть. Создаем продовольственную безопасность, мирным трудом укрепляя страну. Можем гордиться тем, что производим, поделиться с нашими друзьями, соседями, со всеми. Потому этот праздник действительно характеризует нашу внутреннюю и внешнюю политику."
Его люди ждут все лето, трудятся, а сейчас демонстрируют то, чего достигли, чествуют лучших тружеников села Гродненской области, считает госсекретарь Совета безопасности.
Александр Вольфович особо отметил, что когда надо помочь аграриям, военные, люди в погонах всех структур с радостью откликаются, показывая, что мы едины как на уборке хлеба, так и в защите своей родной страны, своих рубежей, если это понадобится.-0-
Фото Леонида Щеглова
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