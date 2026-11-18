18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в Национальном аэропорту Минск встретился с коллективами предприятий авиационной отрасли. Обращаясь к ним, он отметил, что мир превратился в полигон глобального противостояния и авиационная отрасль в полной мере ощущает последствия, передает корреспондент БЕЛТА.





Александр Вольфович проинформировал об актуальных вопросах международной и региональной повестки, подходах к обеспечению национальной безопасности.









Он отметил полеты в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, расширение географии авиасообщения на пространстве СНГ. Самолеты в васильковой ливрее узнаваемы в мире. Увеличивается пассажиропоток, инвестиции в основной капитал, достигнуты хорошие экономические показатели. В Национальном аэропорту Минск проведены сертификационные испытания нового российского импортозамещенного пассажирского самолета SJ-100.

"Коллективам авиационной отрасли важно четко ориентироваться в международной повестке, знать, что делается в стране по сохранению мира, налаживанию конструктивного диалога, прежде всего с соседними странами, уметь отличать фейки и вымысел от фактов", - добавил Александр Вольфович. "Коллективам авиационной отрасли важно четко ориентироваться в международной повестке, знать, что делается в стране по сохранению мира, налаживанию конструктивного диалога, прежде всего с соседними странами, уметь отличать фейки и вымысел от фактов", - добавил Александр Вольфович.





Также государственный секретарь Совета безопасности напомнил, что по поручению Президента проводится проверка боеготовности в маневренных группах территориальных органов пограничной службы. Это актуально и для аэропорта, где проводится пограничный контроль. Результаты будут подведены позже. Первые контрольные занятия позволяют рассчитывать на то, что подразделения справятся с поставленными задачами.-0-

Фото Николая Петрова Фото Николая Петрова

"Совершенствуются механизмы гибридного воздействия на независимые государства для подрыва их суверенитета, на территориальную целостность. Наша страна как никто другой, находясь в центре Европы, испытывает это гибридное воздействие. Против нас развязана настоящая информационная война. Введены удушающие экономические санкции, которые противоречат всем международным канонам. Осуществляется политическое давление, попытки введением мягкой силы переформатировать наш внутригосударственный строй", - сказал Александр Вольфович, подчеркнув важность обсуждать эти темы.Государственный секретарь Совета безопасности добавил, что коллективы предприятий авиационной отрасли должны понимать, какие процессы происходят внутри нашего государства и за его пределами. Против национальной авиакомпании "Белавиа" введены экономические санкции, для них закрыто воздушное пространство Европы, многие маршруты."Нас попытались поставить в тупик, "приземлить" наших летчиков. Но руководство "Белавиа", Национального аэропорта Минск нашло возможности - переформатировали работу, заключили договоры с другими государствами", - сказал Александр Вольфович.