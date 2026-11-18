18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в Национальном аэропорту Минск встретился с коллективами предприятий авиационной отрасли. Обращаясь к ним, он отметил, что мир превратился в полигон глобального противостояния и авиационная отрасль в полной мере ощущает последствия, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Вольфович проинформировал об актуальных вопросах международной и региональной повестки, подходах к обеспечению национальной безопасности.
Государственный секретарь Совета безопасности добавил, что коллективы предприятий авиационной отрасли должны понимать, какие процессы происходят внутри нашего государства и за его пределами. Против национальной авиакомпании "Белавиа" введены экономические санкции, для них закрыто воздушное пространство Европы, многие маршруты.
"Нас попытались поставить в тупик, "приземлить" наших летчиков. Но руководство "Белавиа", Национального аэропорта Минск нашло возможности - переформатировали работу, заключили договоры с другими государствами", - сказал Александр Вольфович.
Он отметил полеты в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, расширение географии авиасообщения на пространстве СНГ. Самолеты в васильковой ливрее узнаваемы в мире. Увеличивается пассажиропоток, инвестиции в основной капитал, достигнуты хорошие экономические показатели. В Национальном аэропорту Минск проведены сертификационные испытания нового российского импортозамещенного пассажирского самолета SJ-100.
Также государственный секретарь Совета безопасности напомнил, что по поручению Президента проводится проверка боеготовности в маневренных группах территориальных органов пограничной службы. Это актуально и для аэропорта, где проводится пограничный контроль. Результаты будут подведены позже. Первые контрольные занятия позволяют рассчитывать на то, что подразделения справятся с поставленными задачами.-0-
Фото Николая Петрова