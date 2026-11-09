Вольфович: Беларусь готова к контактам с Западом

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"Поэтому мы, конечно, всегда готовы. Беларусь протягивает руку, принимает все необходимые меры, в том числе и шаги по стабилизации ситуации вокруг Украины. Кто заинтересован в этом? В первую очередь - Республика Беларусь. Да, американцы сегодня говорят об этом, но практические шаги делает только наша страна", - констатировал Александр Вольфович.
В числе таких практических шагов он назвал происходящие на территории Беларуси обмены между Россией и Украиной пленными и телами погибших. "Мы готовы к другим контактам, готовы оказывать Украине помощь гражданского характера. Да, это видят, но, наверное, европейские политики в этом не заинтересованы", - отметил госсекретарь.-0-
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Фото Сергея Савостьянова, ТАСС / БЕЛТА