Вольфович: Беларусь готова к контактам с Западом

В числе таких практических шагов он назвал происходящие на территории Беларуси обмены между Россией и Украиной пленными и телами погибших. "Мы готовы к другим контактам, готовы оказывать Украине помощь гражданского характера. Да, это видят, но, наверное, европейские политики в этом не заинтересованы", - отметил госсекретарь.-0-

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона готова к контактам с Западом по стабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в Москве в кулуарах 14-й встречи секретарей совбезов государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.При этом госсекретарь заметил, что со стороны европейцев такого стремления пока не наблюдается. Он напомнил, что определенная попытка к диалогу была со стороны Польши на площадке ООН. "Легкая попытка была, но дальше пока движения никакого мы не видим, хотя Беларусь готова. Об этом говорил и наш Президент, выступая на международной конференции, которая совсем недавно прошла в Минске, конференции, которая вызвала интерес у многих стран, заинтересованных в мире и обеспечении безопасности", - напомнил он."Поэтому мы, конечно, всегда готовы. Беларусь протягивает руку, принимает все необходимые меры, в том числе и шаги по стабилизации ситуации вокруг Украины. Кто заинтересован в этом? В первую очередь - Республика Беларусь. Да, американцы сегодня говорят об этом, но практические шаги делает только наша страна", - констатировал Александр Вольфович.