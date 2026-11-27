27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько десятков новых и модернизированных средств и комплексов связи поступят на вооружение соединений и воинских частей связи Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.



В церемонии вручения приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению генерал-майор Вадим Романив и начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба ВС полковник Павел Прасол.



"Работа по обновлению техники ведется уже не первый год. В ближайшей перспективе мы не собираемся останавливаться - объемы производства будут только наращиваться. Техника, которая сегодня была выдана в войска, имеет съемный модульный принцип построения основного оборудования. Это оборудование может сниматься непосредственно с машины, ставиться на определенные объекты, в том числе местной инфраструктуры. Это требование, которое предъявляет нам реальность. Еще одна из особенностей - это участие на конечном этапе монтажа оборудования непосредственно того личного состава, который в дальнейшем будет эксплуатировать это средство связи. Это повысит эффективность эксплуатации техники", - отметил Вадим Романив.-0-