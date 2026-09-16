Военный психоз как средство получения денег. Эксперт о недальновидной политике стран Балтии

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный психоз и нагнетание угрозы, которая якобы исходит со стороны Беларуси и России, для руководства стран Балтии является средством получения денежных средств. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил независимый военный аналитик Александр Алесин."Сейчас страны Балтии живут только за счет того, что раздувают российскую и белорусскую "угрозу", требуя на эти цели денег. Инвестиции к ним практически перестали поступать, эти страны уже не рассматривают как перспективные территории для приграничной торговли, - сказал Александр Алесин. - Руководство этих стран собственными руками уничтожило все перспективы развития. И единственное, что их кормит сейчас, - это раздувание белорусско-российской военной "угрозы".Эксперт обратил внимание, что Литва и Латвия возводят на границах с Беларусью и Россией различные фортификационные сооружения. Эти работы проводятся под предлогом защиты от угрозы и требуют значительных денежных средств. "Всякий военный психоз для них - это средство выколачивания денег", - подчеркнул он.Александр Алесин отметил, что мнимая военная угроза в странах Балтии усиленно нагнетается через средства массовой информации и заявления политиков. А градус этой истерии напрямую зависит от состояния экономики в Литве, Латвии или Эстонии. "Чем хуже становится в экономическом плане, тем сильнее они раздувают военный психоз", - добавил аналитик.В то же время Беларусь не предпринимает никаких агрессивных действий в адрес своих соседей. Более того, граждане Литвы, Латвии, Эстонии и других европейских государств могут беспрепятственно въехать на белорусскую территорию в безвизовом порядке. Таким образом они могут увидеть реальную обстановку в Беларуси, которая резко отличается от того, что транслируют СМИ на Западе. "Все это не дает западной пропаганде укрепиться в мозгах наших соседей. Побывав у нас, они могут увидеть, что здесь нет никакой диктатуры, нет никакой российской оккупации", - подчеркнул эксперт. Но руководство Латвии пытается ограничить для своих граждан возможность приезжать в Беларусь. Речь идет о планах отменить автобусное сообщение с белорусской стороной.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.