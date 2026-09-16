Александр Алесин отметил, что мнимая военная угроза в странах Балтии усиленно нагнетается через средства массовой информации и заявления политиков. А градус этой истерии напрямую зависит от состояния экономики в Литве, Латвии или Эстонии. "Чем хуже становится в экономическом плане, тем сильнее они раздувают военный психоз", - добавил аналитик.
В то же время Беларусь не предпринимает никаких агрессивных действий в адрес своих соседей. Более того, граждане Литвы, Латвии, Эстонии и других европейских государств могут беспрепятственно въехать на белорусскую территорию в безвизовом порядке. Таким образом они могут увидеть реальную обстановку в Беларуси, которая резко отличается от того, что транслируют СМИ на Западе. "Все это не дает западной пропаганде укрепиться в мозгах наших соседей. Побывав у нас, они могут увидеть, что здесь нет никакой диктатуры, нет никакой российской оккупации", - подчеркнул эксперт. Но руководство Латвии пытается ограничить для своих граждан возможность приезжать в Беларусь. Речь идет о планах отменить автобусное сообщение с белорусской стороной.-0-
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.