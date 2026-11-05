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Военный факультет БГУ отмечает вековой юбилей

Опубликовано:

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Общество
05 ноября 2026, 18:43

Военный факультет БГУ отмечает вековой юбилей

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное собрание по случаю 100-летия военного факультета Белорусского государственного университета состоялось в Лицее им.Ф.Э.Дзержинского, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками торжественного мероприятия стали более 100 представителей органов власти, профильных министерств и ведомств Беларуси, а также руководства университета и ветеранов военного факультета БГУ.

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси генерал-майор Павел Муравейко отметил, что Белорусский государственный университет может по праву гордиться тем, что именно в его стенах заложили основы нынешней военной школы Беларуси. "Сто лет по историческим меркам - это миг. Миг между прошлым и настоящим. Это с одной стороны. А с другой - это история поколения. Это тысячи человек, имевших честь прикоснуться к таинству военного образования. Сегодня стены факультета хранят память о всех своих учениках и педагогах. Свято чтут традиции, которые были заложены на основе истории двух мировых войн и послевоенных вооруженных конфликтов. Все это не что иное, как серьезная база и серьезная основа для подготовки современного поколения офицеров. Хочу выразить слова признательности и благодарности ветеранам факультета за их память и преданность своей военной школе. Отдельные слова благодарности - нынешнему поколению педагогов и руководителей за сохранение того высокого уровня подготовки, которым всегда славился факультет", - добавил он. Павел Муравейко также подчеркнул, что выпускники военного факультета БГУ востребованы во всех органах военного управления и в других структурах системы обеспечения национальной безопасности. 

Советник государственного секретаря Совета безопасности генерал-майор Сергей Куприк в своей торжественной речи отметил, что настойчивость, которая имеется у преподавателей и курсантов, заслуживает большого уважения. "Труд приведет вас к тем звездам, которых вы заслуживаете. Тем более у нас на сегодня есть примеры, когда выпускники военной кафедры Белорусского государственного университета уже являются нашими белорусскими генералами", - добавил он. 

Также Сергей Куприк зачитал поздравительный адрес от государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. 

Заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич зачитал поздравительный адрес от председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Ректор БГУ Андрей Король подчеркнул, что военный факультет БГУ - одна из опор обороноспособности страны. "Этому есть несколько оснований. Первое - те люди, которые работают в университете, и те традиции, которые есть. До 1931 года на факультете читал курс маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Жуков, также преподавали Герои Советского Союза Алексей Патрин, Александр Кирсанов, народный писатель Беларуси Иван Мележ. Этот огромный пласт культуры и истории университета является гарантом того, что мы готовим тех курсантов, которые обладают не просто всеми необходимыми навыками военной подготовки, но и прежде всего имеют особое мировоззрение. Потому что степень угроз сегодня совершенно другая. Она не только физическая, но и информационная, психологическая и личностная. Сегодня существует много факторов, которые определяют необходимость более сложной, комплексной подготовки курсантов военного факультета", - рассказал он. 

Начальник факультета полковник Андрей Бахарь в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил, что главным достижением этого структурного подразделения вуза являются выпускники, которые достигают максимальных званий и больших успехов. "С 2003 года, после того как военная кафедра была реорганизована в военный факультет, три выпускника достигли погон полковника, четыре выпускника защитили кандидатские диссертации", - добавил он. Также Андрей Бахарь отметил, что конкурс на факультет высокий - три человека на место. "При этом проходные баллы превышают 320, а по некоторым специальностям доходят до максимума - 400 баллов. Например, в прошлом году к нам поступила учащаяся, которая по четырем вступительным испытаниям набрала 400 балов", - сказал он. 

История военного факультета началась в 1926 году с военной кафедры БГУ. Первым ее руководителем был полковник Михаил Петров. После начала Великой Отечественной войны занятия по военной подготовке возобновились только в 1943 году. С 2003 года военная кафедра была реорганизована в военный факультет БГУ. В настоящее время в его состав входят кафедры боевого применения артиллерии, ПВО, общевойсковая, радиационной, химической и биологической защиты. В данный момент подготовку проходят более 200 курсантов по четырем специальностям: "геоинформационные системы", "радиационная, химическая и биологическая защита", "правоведение" и "международные отношения".-0-
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