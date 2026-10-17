Военный эксперт: российско-украинский конфликт продвигается к завершению 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине двигается к завершению. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми, а также рассказал о том, что этому способствует.Рассуждая о развитии конфликта в Украине, а также о том, что сейчас ближе - мир или новый виток войны, Яков Кедми отметил, что российско-украинский конфликт продвигается к завершению. "Вопрос: с какой скоростью и как? Все военные конфликты, или большинство из них, заканчиваются после истощения ресурсов одной страны, когда другая сторона получает все более и более возрастающие преимущества. И тогда она заставляет, принуждает другую сторону пойти на мирные соглашения или уничтожает. Так было всегда", - сказал военный эксперт.По словам Якова Кедми, война, которая длится с 2022 года показала, что Россия сегодня намного более устойчивая, намного более продвинутая, чем была: "Российская армия изменилась до неузнаваемости, начиная от техники, технологий, тактики, подготовки как высшего командного состава, так и всей армии. Все намного лучше, чем было раньше. И постепенно Россия получает все большее превосходство в средствах уничтожения, в огневой мощи в тех областях, которые требуются для этого вида войны"."В любых военных действиях, первое - это огневая мощь, способность уничтожить противника. Второе - в рамках усиления или ослабления огневой мощи, это маневр. Маневренная война на линии фронта сегодня затрудняется, пока не решатся проблемы беспилотников. Она вернется, но это прогнозировать никто не может. Это еще месяц, неделя, год", - сказал военный эксперт.Как отметил Яков Кедми, Россия получила и все время усиливает свое превосходство в способности поражать с неба любые объекты на территории Украины. По его мнению, это произошло из-за нескольких факторов. "В течение последнего года поступили на вооружение новые виды ракет и новые виды беспилотников, против которых у Украины нет средств защиты. Второе - истощение запасов противоракетной, противовоздушной обороны, которая не позволяет даже те виды оружия, которые использовала Россия, сбивать. И это позволяет сегодня России уничтожить любой объект на территории Украины почти беспрепятственно, - сказал военный эксперт. - И Россия перешла к другому способу ведения войны. Россия начинает уничтожать украинские инфраструктуры основные и те, которые работают на войну. И это может привести к краху украинского государства. Сегодня даже Кулеба, бывший министр иностранных дел (Украины. - Прим. БЕЛТА), говорит, что события идут к тому, что очень скоро Украина перестанет быть жизнеспособной".-0-