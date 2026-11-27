27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разведывательное сообщество США во многом действует вопреки не только интересам Президента Дональда Трампа, но и Америки в целом. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" выразил военный аналитик Александр Алесин.
Александр Алесин обратил внимание, что Дональд Трамп поставил одной из самых важных целей своего президентства ускорение мирного процесса по украинскому конфликту. Вместе с тем, как отметил эксперт, в США решения по этим вопросам принимает не только Президент. "Мы знаем, что Америка расколота - после промежуточных выборов демократы имеют ведущие позиции и в Палате представителей, и в Сенате. Поэтому многие, особенно касающиеся финансирования, без сенаторов и конгрессменов решить нельзя", - сказал он.
"Кроме того, разведывательное сообщество Соединенных Штатов во многом действует вопреки интересам не только Трампа, но и самих Соединенных Штатов", - подчеркнул Александр Алесин. Эксперт считает, что недавнюю атаку на Крымский мост невозможно было бы осуществить без технического содействия американской разведки. В частности, в нейтральной воздушной территории незадолго до ударов находился американский самолет электронной разведки и наведения. Ряд экспертов выдвигают версию о том, что с учетом данных с этого самолета наводились украинские беспилотники и крылатые ракеты.-0-
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