Александр Алесин обратил внимание, что Дональд Трамп поставил одной из самых важных целей своего президентства ускорение мирного процесса по украинскому конфликту. Вместе с тем, как отметил эксперт, в США решения по этим вопросам принимает не только Президент. "Мы знаем, что Америка расколота - после промежуточных выборов демократы имеют ведущие позиции и в Палате представителей, и в Сенате. Поэтому многие, особенно касающиеся финансирования, без сенаторов и конгрессменов решить нельзя", - сказал он.