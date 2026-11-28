28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по урегулированию украинского конфликта пока заканчиваются только решением гуманитарных вопросов и не влияют на ведение боевых действий на фронте. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил украинский военный эксперт Юрий Дудкин."Давайте будем предельно откровенны: переговоры прежде всего заканчиваются решениями в гуманитарной сфере и никакого влияния на ход боевых действий не оказывают. Боевые действия ни на минуту не прекращались. Переговоры шли, а запланированные операции проводились. Эти переговоры не влияют на умиротворение ситуации: задачи СВО существуют, их никто не отменял", - сказал Юрий Дудкин.Как сообщалось, 11 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах завершились двухдневные переговоры по урегулированию украинского кризиса и вопросам европейской безопасности при участии делегаций России, Украины и США. На переговорах, в числе прочего, поднималась гуманитарная тема и была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.Эксперт также обратил внимание, что условия для Украины со временем становились лишь жестче. На переговорах в 2022 году в Стамбуле Москва требовала от Киева признать Крым частью России и независимость республик Донбасса, а также отказаться от вступления в НАТО. Юрий Дудкин убежден, что с продвижением российских войск на фронте позиции Киева будут ухудшаться еще сильнее."Для Зеленского то, что могут быть потеряны Харьковская и Сумская области, ничего не значит. Одна из целей Зеленского - путем личной, всеобъемлющей власти наращивать свое обогащение", - констатировал он.Комментируя текущее положение дел на поле боя в Украине, эксперт отметил, что фронт, пусть и медленно, движется на запад. В связи с этим ряд украинских чиновников и народных депутатов переезжают на Западную Украину, например во Львов или Ивано-Франковск. "Думаю, если фронт ускорит свое движение, то им не будет места и там. Тогда они уедут в Польшу или Великобританию - у них денег куры не клюют", - резюмировал Юрий Дудкин.-0-