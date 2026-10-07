Военный эксперт обрисовал возможный облик будущего мира и назвал худший сценарий для человечества 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире идет борьба за то, чтобы построить такую систему международных отношений, при которой одни страны не будут считать себя хозяевами других. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" выразил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец."Мир начинает переходить от однополярности к многополярности. Это можно услышать в каждой речи серьезного политика. Сейчас идет борьба за то, чтобы построить такой мир, в котором никто не будет считать себя хозяином других. Мне кажется, именно эта тенденция сейчас превалирует в международных отношениях", - сказал Виктор Баранец.Эксперт отметил, что многолетнее доминирование Соединенных Штатов Америки в мире подходит к концу, при этом сами США многое для этого сделали. Речь в данном случае идет о целом ряде ошибок и просчетов во внешней политике Вашингтона. В качестве одного из примеров Виктор Баранец привел "безрассудную" войну против Ирана, в которую ввязались Соединенные Штаты.Говоря о ключевых игроках, помимо США, которые могут занять доминирующие позиции в условиях нового миропорядка, Виктор Баранец назвал Россию, Китай и Индию. "Это четыре, скажем так, глобальных индустрии, от которых будет зависеть дальнейшее экономическое развитие всех стран", - считает Виктор Баранец.При этом он подчеркнул, что нужно всеми силами избежать негативного сценария перехода к более справедливому мироустройству. "Если когда-то новый мир появится на земном шаре, то не хотелось бы, чтобы он появился на пепелищах ядерных взрывов, а ведь все к этому и идет. Это самый худший сценарий для человечества", - констатировал военный обозреватель.В подтверждение своих слов он обратил внимание, что заявления, так или иначе связанные с ядерным оружием, все чаще звучат от различных западных политиков. "Уже в прибалтийских парламентах начинают говорить, не обзавестись ли им ядерной бомбой, отменяют некоторые статьи Конституции", - обратил внимание Виктор Баранец.-0-