Военный эксперт объяснил значение средств связи в современных боевых действиях

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных боевых действиях надежная связь, наряду с оружием и экипировкой, является одной из важнейших составляющих, которая позволяет сохранить жизнь военнослужащим. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал независимый военный аналитик Александр Алесин."Потеря связи означает потерю возможности управлять войсками. Сейчас это особенно важно по той причине, что боевые действия ведутся мелкими штурмовыми группами начиная от трех человек. Каждая из них может выполнять важнейшую тактическую задачу. Опорные пункты очень часто берутся такими группами, и возможность оперативного управления боевыми действиями в современном бою решает практически все", - сказал Александр Алесин.Военный аналитик смоделировал следующую ситуацию, которая показывает важность средств связи на поле боя. Командир того или иного подразделения может наблюдать за тактической обстановкой с помощью беспилотника. Досконально ее изучив, он может корректировать маневры штурмовых групп с помощью средств связи, чтобы сделать их взаимодействие максимально эффективным. "В современных боевых действиях надежная связь - это, наверное, самое важное наряду с оружием и экипировкой", - убежден он.Вместе с тем связь на поле боя часто находится под большой угрозой в связи с развитием мощных средств радиоэлектронной борьбы. "Сейчас жизнь бойцов во многом зависит от надежности средств связи. Очень часто "глушилки" находятся на самом переднем краю. Они портативные, и их можно переносить чуть ли не в рюкзаке, а то и в нагрудном кармане. В ближнем бою мощные "глушилки" позволяют лишить противника связи. Поэтому надежность и защищенность средств связи в данном случае является первостепенным фактором", - подчеркнул военный аналитик.Он констатировал, что разработанные ранее средства связи во многом уязвимы перед самыми передовыми средствами радиоэлектронной борьбы. Это показывает опыт современных боевых действий, в том числе вооруженного конфликта в Украине. Таким образом, развитие и модернизация средства связи является одной из важнейших задач.Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский заявил, что развитие системы связи в Вооруженных Силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. "В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших Вооруженных Сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи", - отметил глава государства.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.