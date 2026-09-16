Военный эксперт объяснил значение средств связи в современных боевых действиях

Военный аналитик смоделировал следующую ситуацию, которая показывает важность средств связи на поле боя. Командир того или иного подразделения может наблюдать за тактической обстановкой с помощью беспилотника. Досконально ее изучив, он может корректировать маневры штурмовых групп с помощью средств связи, чтобы сделать их взаимодействие максимально эффективным. "В современных боевых действиях надежная связь - это, наверное, самое важное наряду с оружием и экипировкой", - убежден он.
Вместе с тем связь на поле боя часто находится под большой угрозой в связи с развитием мощных средств радиоэлектронной борьбы. "Сейчас жизнь бойцов во многом зависит от надежности средств связи. Очень часто "глушилки" находятся на самом переднем краю. Они портативные, и их можно переносить чуть ли не в рюкзаке, а то и в нагрудном кармане. В ближнем бою мощные "глушилки" позволяют лишить противника связи. Поэтому надежность и защищенность средств связи в данном случае является первостепенным фактором", - подчеркнул военный аналитик.
Он констатировал, что разработанные ранее средства связи во многом уязвимы перед самыми передовыми средствами радиоэлектронной борьбы. Это показывает опыт современных боевых действий, в том числе вооруженного конфликта в Украине. Таким образом, развитие и модернизация средства связи является одной из важнейших задач.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский заявил, что развитие системы связи в Вооруженных Силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. "В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших Вооруженных Сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи", - отметил глава государства.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.