Военный эксперт назвал важнейшую составляющую современных боевых действий

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская система управления войсками полностью удовлетворяет всем современным требованиям ведения боевых действий. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, военный эксперт Николай Бузин.

"Система управления войсками - важнейшая составляющая современного боя. Можно иметь какие угодно средства поражения, но они не будут гармонично вписаны в общую систему обеспечения безопасности (без соответствующих средств управления войсками. - Прим. БЕЛТА). Управление не завязано на одном виде вооружения или техники (например, артиллерии или авиации) - это всегда комплексная система", - сказал Николай Бузин. "Система управления войсками - важнейшая составляющая современного боя. Можно иметь какие угодно средства поражения, но они не будут гармонично вписаны в общую систему обеспечения безопасности (без соответствующих средств управления войсками. - Прим. БЕЛТА). Управление не завязано на одном виде вооружения или техники (например, артиллерии или авиации) - это всегда комплексная система", - сказал Николай Бузин.





Таким образом, подчеркнул военный эксперт, для любого государства имеет особое значение развитие систем управления войсками, в первую очередь связи. При этом речь идет не только о радиостанциях, но и системах шифрования, дешифровки, спутниковой связи и многих других. "Если говорить в общих чертах, то все это относится к системе связи, но она в свою очередь является элементом системы управления. И не только Вооруженными Силами, но и всей системой обеспечения национальной безопасности. Это и КГБ, и МВД, и МЧС, и Следственный комитет, и пограничники", - констатировал он.





"По большом счету Беларусь обладает всеми средствами, необходимыми для ведения боевых действий. Это работа не одного года - это десятилетия труда нашей промышленности, науки, конструкторов и военных, - добавил Николай Бузин. - И если говорить про нашу систему управления войсками, то она сегодня удовлетворяет всем требованиям современного боя".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский 11 сентября этого года заявил, что развитие системы связи в Вооруженных Силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. "В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших Вооруженных Сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи", - отметил глава государства.





Говоря о важности этой сферы, Президент подчеркнул, что никакой войны - обороны, наступления - не может быть без надежной связи и управления войсками. "Стреляем и передвигаемся уже неплохо. Но для того, чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через средства связи. Поэтому мы хотим посмотреть, кроме пулеметов, автоматов, пистолетов, ракет, танков и других бронированных машин, как будем управлять этим комплексом. Для этого нужна система связи, чтобы в целом государство управлялось в случае конфликта, и средства этой связи. Это чтобы было понятно тем, кто нас услышит, для чего мы это все затеяли", - констатировал Александр Лукашенко.-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.