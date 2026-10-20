Военнослужащие 38-й бригады выполняют стрельбы из различных видов оружия во время проверки ВС

Проверка проводится по поручению Президента. Дежурная рота по реагированию и одна из воинских частей 38-й бригады 19 октября по распоряжению Государственного секретариата Совета безопасности приведены в готовность к выполнению задач по предназначению в штате мирного времени. Для военнослужащих определен ряд учебно-боевых задач. Они совершили марш, вышли в район сосредоточения на полигоне Брестский и выполнили все положенные в этом случае мероприятия. Делать все пришлось в том числе ночью в дождливую погоду. Уже сегодня с восьми часов утра десантники приступили к сдаче нормативов по физической подготовке: поднятию туловища в положении лежа (женщины), подтягиванию на перекладине, беге на 100 м, 1 км или 3 км.





Следующий этап - огневая подготовка в дневное и ночное время. Военнослужащие выполняют нормативы и стрельбы из штатного оружия (автоматов, пулеметов, гранатометов) и вооружения БТР-82А.

"Очень много стреляем из штатного оружия. У нас огневая и физическая подготовка в балансе - это же все непосредственная часть армии. Я сюда пришел, чтобы физически развиться, научиться защищать родину. Очень хотел служить. Считаю, что это обязанность любого мужчины", - рассказал гвардии рядовой Павел Калинин. Он служит полтора года. Проверка ВС для него - так называемый дембельский аккорд, ведь уже завтра военнослужащий увольняется в запас. "Было столько много проверок, что, я бы сказал, уже привычно. Конечно, отношусь серьезно", - подчеркнул молодой человек. "Очень много стреляем из штатного оружия. У нас огневая и физическая подготовка в балансе - это же все непосредственная часть армии. Я сюда пришел, чтобы физически развиться, научиться защищать родину. Очень хотел служить. Считаю, что это обязанность любого мужчины", - рассказал гвардии рядовой Павел Калинин. Он служит полтора года. Проверка ВС для него - так называемый дембельский аккорд, ведь уже завтра военнослужащий увольняется в запас. "Было столько много проверок, что, я бы сказал, уже привычно. Конечно, отношусь серьезно", - подчеркнул молодой человек.

Погода сегодня туманная и слякотная, постоянно моросит дождь, из-за чего ухудшается видимость. Естественно, такие условия накладывают отпечаток на стрельбу. Но они не помешали гвардии рядовому Илье Кузьменко выполнить упражнение по стрельбе из автомата. "Все прошло нормально, не первый раз стреляю. Опыт помогает: служу уже год. Огневая подготовка у нас два раза в неделю, поэтому привычно. Делаем все, как и всегда, но во время проверки больше внимания", - отметил десантник. Погода сегодня туманная и слякотная, постоянно моросит дождь, из-за чего ухудшается видимость. Естественно, такие условия накладывают отпечаток на стрельбу. Но они не помешали гвардии рядовому Илье Кузьменко выполнить упражнение по стрельбе из автомата. "Все прошло нормально, не первый раз стреляю. Опыт помогает: служу уже год. Огневая подготовка у нас два раза в неделю, поэтому привычно. Делаем все, как и всегда, но во время проверки больше внимания", - отметил десантник.

Гвардии рядовой Дмитрий Сидоренко тоже год служит в 38-й бригаде. По его словам, от времени в армии он старается извлечь максимум пользы. "Проверку воспринимаю обыденно и одновременно ответственно. Ничего сложного нет, мы к этому готовы. Показываем все, что умеем. Да, ночью не так много поспали, с утра сдавали физподготовку, сейчас у нас огневая. Чуть-чуть чувствуется усталость, но мы настроены показать хорошие результаты", - заверил военнослужащий. Гвардии рядовой Дмитрий Сидоренко тоже год служит в 38-й бригаде. По его словам, от времени в армии он старается извлечь максимум пользы. "Проверку воспринимаю обыденно и одновременно ответственно. Ничего сложного нет, мы к этому готовы. Показываем все, что умеем. Да, ночью не так много поспали, с утра сдавали физподготовку, сейчас у нас огневая. Чуть-чуть чувствуется усталость, но мы настроены показать хорошие результаты", - заверил военнослужащий.





Брестские десантники все упражнения на полигоне выполняют с надеждой, что эти навыки им никогда не пригодятся в реальной жизни.-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте выполняют упражнения по стрельбе из различных видов стрелкового оружия во время проверки Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.