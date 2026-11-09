Военное давление, санкции и провокации. Вольфович о том, как Запад пытается превратить СНГ в "серую зону" 

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Современный глубокий кризис международных отношений провоцирует переформатирование геополитического пространства, превращая регион СНГ в эпицентр новых вызовов безопасности. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 9 ноября в Москве на 14-й встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА."Основной тенденцией текущего периода стало возвращение в международные отношения фактора силы. Отдельные мировые игроки перешли к неприкрытой жесткой конкуренции, продвижению и реализации национальных интересов при игнорировании приоритета глобальных проблем и универсальных принципов международного права. Наращивается практика так называемых грязных приемов, сочетающих военное давление, жесткие односторонние санкции, различного рода провокации, в том числе с использованием дипфейков, инсценировок и откровенной лжи", - сказал Александр Вольфович.Он также констатировал, что Запад совершенствует иные механизмы гибридного воздействия, направленные на вмешательство во внутренние дела, подрыв суверенитета независимых стран. "Объективными предпосылками для этого выступают растущая конкуренция за рынки сбыта, сырьевые и энергетические ресурсы во всех регионах планеты, цифровое неравенство, а также фрагментация мировой экономики, масштабная трансформация традиционных логистических маршрутов и цепочек поставок. Как результат меняется характер внешнего деструктивного воздействия и на страны Содружества. Внешние игроки целенаправленно превращают постсоветское пространство в так называемую серую зону - театр гибридной войны, направленной на подрыв интеграционных процессов на пространстве Содружества и переформатирование внешней политики наших стран", - обратил внимание госсекретарь Совета безопасности.По его словам, наблюдается также качественная эволюция киберугроз, возрастает влияние дезинформации, усиленной генеративным искусственным интеллектом. "Стремительно трансформируются иные вызовы - экстремистской деятельности, в том числе подстрекаемой извне, транснационального терроризма, нелегальной миграции, незаконной торговли оружием, людьми и наркотиками", - добавил Александр Вольфович."Конкретные, осязаемые контуры приобретает военная опасность. Форсированная милитаризация на Западе в интересах военного превосходства уже даже не прикрывается. Официальными лицами открыто говорится о подготовке к потенциальной войне", - подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.-0-