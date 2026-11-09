Военное давление, санкции и провокации. Вольфович о том, как Запад пытается превратить СНГ в "серую зону" 

- Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки
- Вольфович о милитаристской политике Запада: Минск пытаются выставить источником "гибридных атак"
- Вольфович: Беларусь готова к контактам с Западом
Он также констатировал, что Запад совершенствует иные механизмы гибридного воздействия, направленные на вмешательство во внутренние дела, подрыв суверенитета независимых стран. "Объективными предпосылками для этого выступают растущая конкуренция за рынки сбыта, сырьевые и энергетические ресурсы во всех регионах планеты, цифровое неравенство, а также фрагментация мировой экономики, масштабная трансформация традиционных логистических маршрутов и цепочек поставок. Как результат меняется характер внешнего деструктивного воздействия и на страны Содружества. Внешние игроки целенаправленно превращают постсоветское пространство в так называемую серую зону - театр гибридной войны, направленной на подрыв интеграционных процессов на пространстве Содружества и переформатирование внешней политики наших стран", - обратил внимание госсекретарь Совета безопасности.
По его словам, наблюдается также качественная эволюция киберугроз, возрастает влияние дезинформации, усиленной генеративным искусственным интеллектом. "Стремительно трансформируются иные вызовы - экстремистской деятельности, в том числе подстрекаемой извне, транснационального терроризма, нелегальной миграции, незаконной торговли оружием, людьми и наркотиками", - добавил Александр Вольфович.
"Конкретные, осязаемые контуры приобретает военная опасность. Форсированная милитаризация на Западе в интересах военного превосходства уже даже не прикрывается. Официальными лицами открыто говорится о подготовке к потенциальной войне", - подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.-0-
Читайте также:
Фото Сергея Савостьянова, ТАСС/БЕЛТА