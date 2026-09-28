Военная безопасность государства всегда является одной из основных сфер - Белый

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная безопасность государства всегда является одной из основных сфер. Об этом заявил журналистам Владимир Белый, назначенный на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Военная безопасность государства всегда является одной из основных сфер, которая обеспечивает жизнедеятельность народа и его мирное небо, благополучие. - сказал Владимир Белый. - Если говорить о Генеральном штабе, то это орган военного управления, который обеспечивает строительство и развитие Вооруженных Сил, непосредственно руководство Вооруженных Сил и в самое сложное время - ведение военных действий".Он подчеркнул, что если построить работу правильно, с прогнозом на будущее, то есть возможность избежать самой сложной ситуации - военных действий. "Как и ставит задачу Президент перед людьми в погонах, необходимо готовиться к войне так, чтобы она никогда не наступила, - пояснил начальник Генштаба. - Это основная цель и задача. У нас для этого все есть. Произведено долгосрочное, краткосрочное планирование в Вооруженных Силах. Мы знаем, куда двигаться. Мы знаем все риски, угрозы, которые существуют и могут возникнуть. Проходя службу в различных органах военного управления, я также принимал участие в подготовке предложений, в расчетах, которые потом были положены в основу этого планирования".Владимир Белый обратил внимание, что обстановка динамичная и всегда вносит новшества, изменения. "Что-то необходимо будет по ходу развития этой обстановки изменять, но самое основное уже определено, и в этом направлении будем двигаться, - отметил он. - Конечно, для этого потребуются определенные настойчивость и упорство. Знаю не понаслышке состояние в Вооруженных Силах, потому что проходил службу во многих объединениях, формированиях, хорошо знаю людей. Уверен, что с поставленными задачами Генеральный штаб справится успешно".-0-