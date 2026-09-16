Водоснабжение, содержание придомовых территорий. По каким вопросам чаще всего обращаются в службу "115"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По каким вопросам чаще всего обращаются в службу "115", рассказали на заседание коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства под руководством министра Геннадия Трубило, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



При обсуждении работы службы выступили представители Минска, Минской и Витебской областей. Рассмотрены основные направления работы, характер поступающих обращений, вопросы, требующие дополнительного внимания со стороны организаций ЖКХ.



Среди наиболее распространенных обращений - вопросы водоснабжения и водоотведения, содержания жилищного фонда и придомовых территорий, состояния улично-дорожной сети, электроснабжения и других коммунальных услуг.



По итогам обсуждения определены меры, направленные на повышение эффективности работы службы "115" и снижение количества повторных обращений.



Кроме того, на заседании рассказали о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. В системе МЖКХ продолжается работа по обеспечению безопасных условий труда, пожарной и промышленной безопасности, безопасности дорожного движения. За первое полугодие 2026 года обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты составила 99,62%.



Сокращено 440 рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда. Численность работников, занятых на таких местах, в среднем сократилась на 6,5%.



Инженерами по охране труда организаций проведено 7156 проверок, выявлено 23 965 нарушений, из которых 98,3% устранено. Общественными инспекторами по охране труда выявлено 16 779 нарушений, 99,2% из них устранено.



Продолжается подготовка и повышение уровня знаний работников: за первое полугодие в учебных центрах проверку знаний по вопросам охраны труда прошли 6116 человек, еще 56 437 работников - непосредственно на предприятиях.-0-