Водитель рейсового автобуса пытался скрыть от таможенного контроля более 25 тыс. евро

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель рейсового автобуса Минск - Вильнюс пытался скрыть от таможенного контроля более 25 тыс. евро. Установили нарушителя правоохранители Оперативной и Гродненской региональной таможен. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.
В пункт пропуска "Каменный Лог" водитель транспортного средства, гражданин Литвы, проследовал по зеленому коридору, чем обозначил отсутствие у него товаров и денежных средств, подлежащих декларированию.
Гродненские таможенники досмотрели мужчину - наличные деньги были спрятаны в его нательном белье.
В отношении гражданина начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП. Сокрытые денежные средства изъяты до решения суда.-0-