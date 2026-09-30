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Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды

Опубликовано:

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Общество
30 сентября 2026, 09:39

Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды

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Атомные станции - ключевой элемент энергетической независимости страны. Но как именно обеспечивается безопасность окружающей среды в зоне их расположения и какие механизмы гарантируют стабильность экологической обстановки? Как устроена эта работа и какие результаты она приносит, узнала корреспондент БЕЛТА на примере Белорусской и Калининской АЭС. Выяснили и то, как совместные проекты и обмен лучшими практиками позволяют непрерывно совершенствовать системы контроля и защиты.

Как обеспечивается безопасность воздуха, воды и почвы в зоне вокруг Белорусской АЭС

Белорусская АЭС была возведена в районе Островца Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Состояние окружающей среды вокруг атомной станции - воды, воздуха, почвы - имеет большое значение для местных жителей. С 2013 года в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения (12,9 км) на БелАЭС ведется комплексный экологический мониторинг. Он включает наблюдения за режимом поверхностных и подземных вод, метеорологическими процессами, аэрологический, сейсмологический, химический и биологический мониторинг.

На станции проводится постоянный радиационный контроль: измеряется уровень излучения на местности, состав атмосферы, аэрозоли в воздухе и атмосферные осадки. Под контролем находятся водные объекты - поверхностные воды рек и водоемов, подземные воды, в том числе питьевая, а также донные отложения и водная растительность. Дополнительно проводится мониторинг почв, лесной и луговой растительности, грибов и ягод, а также продуктов питания и продовольственного сырья местного производства - молока, мяса, зерновых и овощей.
"Если говорить более детально о мониторинге водных объектов, то он проводится в отношении реки Вилия и ее ближайших притоков - Гозовки, Лоши, Страчи и Полпи. Наблюдения ведутся круглогодично, с особым вниманием к весеннему половодью, летне-осенним паводкам, летней и зимней межени", - отметили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Помимо воды, донных отложений и водной растительности, контролируется вылавливаемая рыба. Важная часть мониторинга - контроль подземных вод через сеть наблюдательных скважин на площадке АЭС и прилегающей территории, а также питьевых колодцев и систем централизованного водоснабжения в 10 крупнейших населенных пунктах зоны наблюдения. Эти меры направлены на постоянный контроль гидрологического, гидрохимического и гидробиологического состояния водных систем для предотвращения негативного воздействия.

Ежегодно результаты сравниваются с фоновыми значениями. "По результатам сравнительного анализа за период работы Белорусской АЭС с 2021 по 2025 год все характеристики находятся в пределах проектных значений, превышений загрязняющих веществ не выявлено. Следовательно, отрицательного воздействия на окружающую среду нет, а текущую экологическую ситуацию можно считать удовлетворительной", - подчеркнули в пресс-службе Минэнерго.

На реке Вилия ежедневно проводятся наблюдения за уровнем и температурой воды, которые сравниваются с проектными и фоновыми показателями до ввода станции в эксплуатацию. Для соблюдения температурного режима водного объекта проектом предусмотрены мероприятия по доохлаждению воды перед сбросом.
С целью соблюдения нормативов по температуре сбросных вод два раза в месяц проводится локальный мониторинг, объектом наблюдений которого являются сточные воды, сбрасываемые в Вилию, поверхностные воды в районе расположения источника сброса сточных вод.

Ежеквартально сотрудники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды контролируют состояние сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, и поверхностных вод в районе расположения источника сброса сточных вод путем отбора проб.

Сохранение редких видов флоры и фауны и кристальная чистота водоемов

Генеральным подрядчиком строительства Белорусской АЭС выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). И, конечно же, станция в своей работе использовала российский опыт как ориентир. Налажено взаимодействие с российскими АЭС. Журналисты БЕЛТА побывали на одной из них и узнали, как обеспечивается экологическая безопасность.

Калининская АЭС - крупнейший энергетический объект в объединенной энергосистеме центра России. Станция расположена на севере Тверской области и выдает электроэнергию в энергосистемы Тверской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской областей, а также в Москву и Московскую область. Ее доля в общей выработке АО "Концерн Росэнергоатом" составляет около 15%. При этом Калининская АЭС поддерживает тренд на ответственное природопользование и принципы зеленой энергетики. В 2025 году затраты на природоохранные мероприятия превысили 840 млн российских рублей и включали мониторинговые исследования, работы по восполнению водных биоресурсов, капитальный ремонт основных фондов, а также меры по охране атмосферного воздуха. Количество поступающих в окружающую среду радионуклидов жестко регламентируется и отслеживается системой мониторинга, которая включает гидрологические и метеорологические наблюдения, контроль здоровья населения, мониторинг уровня, температуры и химического состава вод, атмосферного воздуха.
Ежегодные исследования подтверждают: воздействие производственных факторов станции на окружающую среду минимально и значительно ниже установленных нормативов. Об этом свидетельствует сохранение биоразнообразия: в 30-километровой зоне вокруг станции находятся 49 охраняемых территорий, в том числе 16 памятников природы и 33 заказника. На территории округа обитают более 220 видов птиц и произрастают 911 видов растений, из которых 68 видов занесены в Красную книгу Тверской области, а семь - в Красную книгу Российской Федерации.

Заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС Олег Лебедев рассказал, что основной задачей является поддержание уровня доверия населения, своевременное информирование. "Информация для населения доступна на внешних ресурсах Калининской АЭС. Это социальные сети, газета предприятия (жители в городе получают ее бесплатно), а также СМИ региона и федеральные СМИ. Кроме того, есть автоответчик с информацией о работе энергоблоков. Любой желающий может позвонить. Проводятся экскурсии для местных жителей, школ, жителей других регионов и т.д. Сотрудничаем с детскими садами, школами, высшими учебными заведениями", - отметил он.
Ежегодно людям доводится отчет о работе станции. В интернете в открытом доступе есть информация о радиационной обстановке вблизи всех станций России. "Именно это является залогом доверия населения", - резюмировал Олег Лебедев.

Кстати, в Беларуси данные радиационного мониторинга тоже находятся в открытом доступе. Актуальную информацию о радиационной обстановке можно узнать на сайте БелАЭС, а также на специализированном сайте Белгидромета rad.org.by.

Близость АЭС - не помеха рыбалке

На базе Калининской атомной станции 29 сентября прошел IV Международный турнир по рыбной ловле, собравший любителей рыбалки из 11 стран. Мероприятие из года в год выступает ярким подтверждением экологического статуса атомных станций. Так и в этом году: водоем-охладитель АЭС отличается уникальной прозрачностью воды до 1,5 м и богатыми рыбными запасами.
Начальник отдела охраны окружающей среды Калининской атомной станции Андрей Данилкин рассказал, что вопрос безопасности на атомной станции обладает высшим приоритетом. "Как эколог могу сказать: вся эта безопасность в конечном итоге замыкается на экологической. Потому что экологическая безопасность - это условия жизни населения, которое проживает в регионе и вокруг", - подчеркнул он.

Он отметил, что атомная энергетика, как показывает многолетний опыт эксплуатации, относится к зеленым направлениям. "Атомные станции при безаварийной безопасной эксплуатации компактны. Воздействие на атмосферный воздух, водные объекты, почву, грунты, население на самом деле минимально. Основное воздействие - это тепловое влияние на водоемы", - пояснил Андрей Данилкин.
Особой чертой Калининской АЭС является использование естественных водоемов в качестве охладителя. "Объем водоемов, которые используются в качестве охладителя, составляет 150 млн куб.м. За год работы, когда функционируют четыре блока одновременно, весь этот объем перекачивается через систему станции примерно 50 раз. При этом водоемы относятся к высшей рыбохозяйственной категории. Это достаточно объективные критерии того, что экологическая ситуация остается благополучной", - отметил Андрей Данилкин.

На предприятии регулярно осуществляется производственный экологический контроль и мониторинг. Собственная аккредитованная лаборатория проводит исследования качества воды примерно по 30 параметрам, а также изучает состояние почвы, грунтовых вод, атмосферы, наземной растительности, животных и водных экосистем. С определенной периодичностью проводятся исследования здоровья населения. "Все эти работы показывают, что нарушений по воздействию на окружающую среду на Калининской атомной станции нет. Это основа для того, чтобы констатировать: ситуация экологически благоприятна", - констатировал специалист.
Отдельное внимание Андрей Данилкин уделил состоянию экосистемы озер Песьво и Удомля, используемых в качестве охладителей. "Хотя экосистема водоема изменена, потому что идет постоянный подогрев, она развивается по естественному пути - сама себя балансирует, восстанавливает, поддерживает. Это один из важнейших критериев экологического благополучия", - добавил он.

По словам специалиста, изменения в экосистеме водоемов наблюдаются преимущественно в составе рыб. "Некоторые виды исчезли - например, налима сейчас нет, потому что вода более теплая. Но появились рыбы-вселенцы: сазан, белый амур, тиляпия, канальный сомик, пресноводная креветка. Примерно раз в пять лет проводится исследование рыбьего поголовья. Последние исследования, проведенные в 2024 году, подтвердили, что запас рыбы не уменьшился, а увеличился", - рассказал Андрей Данилкин.

Исследования показали отсутствие значимых изменений в составе аборигенных видов рыб - плотвы, леща, судака, щуки. "Чуть-чуть поголовье уменьшилось, но общее количество рыб увеличилось за счет рыб-вселенцев. Для нас этот фактор был интересным, мы за ним наблюдаем. Это хороший факт и, опять-таки, один из критериев экологического благополучия", - резюмировал начальник отдела охраны окружающей среды Калининской атомной станции.
Белорусская АЭС продолжает обмениваться опытом с российскими станциями

Главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев отметил, что сотрудничество с Беларусью проводится по разным направлениям. "Приезжают специалисты в области ядерной безопасности, технической инспекции. Кроме того, приезжали также специалисты белорусского регулятора - МЧС. Такие мероприятия проводятся уже несколько лет. Специалисты Калининской АЭС ездят на стажировку в Беларусь. Также "Росатом" и "Росэнергоатом" продолжают поддерживать Белорусскую АЭС после ее ввода в эксплуатацию. Наше сотрудничество остается продуктивным", - заключил он.

Анастасия КОЗЛОВА,
фото Андрея СИНЯВСКОГО,
БЕЛТА.-0-
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