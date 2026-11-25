Событие - часть международного марафона памяти "330 лет Беларусь - Россия. Морское братство - нерушимо! 2026". Землю передали представители Можайска - города Воинской Славы.

Руководитель Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" Протоиерей Федор Повный напомнил, что мероприятие посвящено 330-летию основания военно-морского флота России и 85-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой.

"Сегодня мы вспоминаем две Отечественные войны и их героев. Они остались в памяти наших народов в героическом эпосе. Бородино и Можайск - ключевые точки на пути к победе. Сегодня мы вместе будем молиться о всех павших защитниках", - отметил священнослужитель.

Председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Наталия Павлюченко подчеркнула, что белорусы очень трепетно относятся к памяти и молятся за мир.

"К сожалению, наша страна очень пострадала от многих войн. Только во времена Великой Отечественной погиб каждый третий, а Минск был фактически разрушен. Поэтому мы точно знаем, что без памяти, того, как мы будем передавать истории о страшных водных, тех геройских подвигах, которые у нас есть и которые храним для молодого поколения, нет будущего", - обратила внимание Наталия Павлюченко.

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев подчеркнул, что частичку Можайской земли с Бородинского поля передают в знак нерушимой дружбы народов, которые на протяжении многовековой истории шли, идут и будут идти вместе плечом к плечу. "Сегодня мы отдаем дань памяти всем тем войнам, которые пожертвовали жизнь за свободу, историю, которую никому не дали переписать и забыть. Говорим спасибо каждому неизвестному солдату за их героизм, хотим быть достойными их подвига. Уверен, что память сильнее войны", - считает спикер.