Событие - часть международного марафона памяти "330 лет Беларусь - Россия. Морское братство - нерушимо! 2026". Землю передали представители Можайска - города Воинской Славы.
Руководитель Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" Протоиерей Федор Повный напомнил, что мероприятие посвящено 330-летию основания военно-морского флота России и 85-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой.
"Сегодня мы вспоминаем две Отечественные войны и их героев. Они остались в памяти наших народов в героическом эпосе. Бородино и Можайск - ключевые точки на пути к победе. Сегодня мы вместе будем молиться о всех павших защитниках", - отметил священнослужитель.
Председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Наталия Павлюченко подчеркнула, что белорусы очень трепетно относятся к памяти и молятся за мир.
"К сожалению, наша страна очень пострадала от многих войн. Только во времена Великой Отечественной погиб каждый третий, а Минск был фактически разрушен. Поэтому мы точно знаем, что без памяти, того, как мы будем передавать истории о страшных водных, тех геройских подвигах, которые у нас есть и которые храним для молодого поколения, нет будущего", - обратила внимание Наталия Павлюченко.
Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев подчеркнул, что частичку Можайской земли с Бородинского поля передают в знак нерушимой дружбы народов, которые на протяжении многовековой истории шли, идут и будут идти вместе плечом к плечу. "Сегодня мы отдаем дань памяти всем тем войнам, которые пожертвовали жизнь за свободу, историю, которую никому не дали переписать и забыть. Говорим спасибо каждому неизвестному солдату за их героизм, хотим быть достойными их подвига. Уверен, что память сильнее войны", - считает спикер.
Председатель совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников сказал, что народы Беларуси и России всегда объединялись перед лицом общего врага. "Очень рад, что наша общая духовная составляющая всегда служила символом духовной победы. 10 лет назад белорусские моряки подарили Можайску адмиралтейский якорь. А сегодня вспоминаем воинов флотилии, которые воевали за наше общее Отечество", - рассказал он.
Заместитель директора по развитию Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Лариса Березова обратила внимание, что имена защитников, показавших себя на битве при Бородинском поле, были не забыты и в годы Великой Отечественной, поскольку операция по освобождению Беларуси была названа "Багратион" (в честь генерала Петра Ивановича Багратиона. - Прим. БЕЛТА).
Также был дан старт акции памяти с участием российских, белорусских и узбекских ветеранов ВФМ СССР "Лидер" Ташкент" Морское братство нерушимо! - 2027". Она будет посвящена подвигу эсминца "Ташкент" Краснознаменного Черноморского флота.-0-
Фото Рамиля Насибулина