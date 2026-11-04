Внушают осторожный оптимизм. Эксперт о словах Лукашенко про скорое завершение конфликта в Украине

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посыл Президента Беларуси о том, что конфликт в Украине может завершиться относительно скоро, дает основания для осторожного оптимизма. Такое мнение высказал руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич в беседе с журналистами на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности
, передает корреспондент БЕЛТА.
Комментируя слова белорусского лидера, эксперт отметил, что разделяет его оценку. По мнению Николая Межевича, при нынешних темпах развития событий конфликт не может продолжаться еще много лет, хотя точные сроки его завершения предсказать сложно. "Я полностью присоединяюсь к оценке Президента Республики Беларусь, которую вчера услышали. Скоро закончится", - сказал он.
При этом эксперт уточнил, что слова Александра Лукашенко не указывают на конкретную дату. После выступления Президента, по словам Николая Межевича, ему звонили и спрашивали, что именно означает слово "скоро". "Ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Но не может быть еще пять лет сейчас, при нынешнем темпе", - отметил представитель РАН. Он предположил, что завершение конфликта возможно не в этом году, а в начале следующего. Вместе с тем подчеркнул, что оснований ожидать немедленного улучшения ситуации пока нет. Николай Межевич также связал перспективы восстановления безопасности в Евразии с возобновлением международных контактов и развитием диалоговых площадок.
По его убеждению, прежние европейские переговорные механизмы практически перестали выполнять эту функцию, поэтому региону необходимы собственные диалоговые институты и международные организации. "Пора начинать торговать, искать точки взаимодействия", - подчеркнул эксперт, отметив, что восстановление деловых связей может стать одним из первых шагов к возвращению доверия между странами.
Говоря об использовании экономических санкций в качестве инструмента политического давления, Николай Межевич указал на негативные последствия ограничений для обеих сторон. В качестве примера он привел замещение европейских товаров белорусской продукцией на внутреннем рынке, а также ситуацию с поставками калийных удобрений. По его оценке, взаимная торговля выгодна ее участникам, а отказ от сотрудничества не обязательно наносит ущерб той стороне, против которой вводятся ограничения. "Так и кто кого наказал?" - задался вопросом он.-0-