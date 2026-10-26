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ВНС стало важным инструментом участия молодежи в управлении государством - Клишевич

Опубликовано:

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Общество
26 октября 2026, 20:47

ВНС стало важным инструментом участия молодежи в управлении государством - Клишевич

Сергей Клишевич. Фото из архива
Сергей Клишевич. Фото из архива
Сергей Клишевич. Фото из архива
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание за три десятилетия стало одним из механизмов вовлечения граждан в принятие государственных решений, в том числе молодых людей. Об этом заявил член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Первый информационный" , сообщает БЕЛТА.

По словам парламентария, основу ВНС составляют принципы народовластия, опирающиеся на исторические традиции Беларуси. Возрождение этих традиций в новейшей истории страны, как считает Сергей Клишевич, позволило обеспечить эволюционный путь развития без потрясений, с которыми столкнулись другие государства постсоветского пространства. Он напомнил, что в 1990-е годы республика переживала сложный период: были нарушены экономические связи, формировались новые институты государственного управления. В этих условиях, отметил депутат, необходимо было оперативно принимать решения и определять дальнейший путь развития страны. "Глава государства инициировал такой эволюционный путь решения этой проблемы - референдум. Как всегда, посоветоваться нужно было с людьми", - сказал Сергей Клишевич.

Он обратил внимание на необходимость объяснять молодому поколению, в каких условиях страна проходила становление независимости и почему важно сохранять достигнутое. "Это накладывает на нас дополнительную ответственность и обязанности для того, чтобы мы сегодня более активно работали с нашими молодыми людьми, стимулировали у них ответственность за будущее страны и понимание того, что то, что мы имеем сегодня, требует того, чтобы мы это защитили", - подчеркнул он.

Отдельно Сергей Клишевич остановился на участии молодежи в работе ВНС и государственных органов. По его словам, молодые люди могут включаться в обсуждение и принятие решений через Белорусский республиканский союз молодежи, молодежные палаты при Национальном собрании и аналогичные структуры в регионах. Представители молодежи участвуют в работе коллегий министерств и исполнительных комитетов, а также входят в число делегатов ВНС в соответствии с установленным законодательством. Это дает им возможность выдвигать инициативы и участвовать в формировании молодежной политики. В качестве примера депутат привел День отца, который, по его словам, появился в календаре государственных праздников благодаря инициативе, озвученной делегатом ВНС и поддержанной участниками собрания и главой государства.

Важную роль в подготовке молодых кадров Сергей Клишевич отводит непосредственному знакомству с работой депутатов. Молодые люди должны видеть не только законотворческую деятельность, но и повседневную работу с обращениями граждан, помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, и поиск решений конкретных проблем. "Это не только работа в белой рубашке с галстуком в кабинете. Это еще и работа с людьми, это помощь людям, это помощь тем, кто оказался в беде, это самые разные вопросы, самые сложные вопросы", - отметил парламентарий.

По его мнению, такой практический опыт помогает молодежи лучше понять содержание государственной службы, получить необходимые знания и навыки, а в дальнейшем - осознанно брать на себя ответственность за развитие страны. "Мы рассчитываем, что они будут активны, будут брать ответственность на себя и двигать нашу страну, развивать по нашему белорусскому пути", - резюмировал Сергей Клишевич.-0-

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