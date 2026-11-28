28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После референдума 2022 года в Конституции Беларуси была закреплена предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания в 1,2 тыс. человек. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.
Факт 21. Всебелорусское народное собрание формируется из делегатов, представляющих различные социальные слои и группы общества
Предельная численность делегатского корпуса ВНС - 1,2 тыс. человек. Срок полномочий собрания составляет пять лет, начинается со дня открытия его первого заседания и завершается в день открытия первого заседания ВНС нового созыва.
Формирование делегатского состава осуществляется как путем избрания, так и по должности. Делегатами ВНС по должности выступают действующий Президент страны, лица, прекратившие исполнение полномочий главы государства в связи с истечением срока или досрочно. В состав собрания в силу занимаемых должностей также входят депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания, премьер-министр, его заместители и иные члены Совета Министров, председатели областных и Минского городского исполкомов, а также руководители районных и городских исполкомов городов областного подчинения. Кроме того, статус делегатов имеют председатель, заместители председателя и судьи Конституционного Суда и Верховного Суда, а также депутаты Минского городского Совета депутатов.
Первое заседание Всебелорусского народного собрания в Минске 19-20 октября 1996 года
Шестое Всебелорусское народное собрание 11-12 февраля 2021 года
Представительство от местных советов депутатов, за исключением столичного горсовета, подлежит обязательному избранию. Предельная численность данной категории делегатов составляет 350 человек. Их избрание осуществляется областными советами депутатов из числа депутатов местных советов областного, базового и первичного территориальных уровней. ЦИК постановлением от 1 марта 2024 года определила нормы представительства пропорционально численности избирателей, закрепив за Минской областью 60 мандатов, Гомельской - 55, Брестской - 52, Витебской - 44, Могилевской - 41 и Гродненской - 38.
Предельная численность делегатов ВНС от гражданского общества - 400 человек. В соответствии с законодательством право участия в выборах делегатов ВНС предоставлено Республиканскому общественному объединению "Белая Русь", Белорусскому общественному объединению ветеранов, общественным объединениям "Белорусский союз женщин" и "Белорусский республиканский союз молодежи", а также Федерации профсоюзов Беларуси. От каждого из пяти указанных субъектов избирается по 80 делегатов с обязательным учетом регионального распределения. Избрание делегатов осуществляется высшими органами этих объединений из числа их членов.
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-