28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После референдума 2022 года в Конституции Беларуси была закреплена предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания в 1,2 тыс. человек. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.





Факт 21. Всебелорусское народное собрание формируется из делегатов, представляющих различные социальные слои и группы общества





Предельная численность делегатского корпуса ВНС - 1,2 тыс. человек. Срок полномочий собрания составляет пять лет, начинается со дня открытия его первого заседания и завершается в день открытия первого заседания ВНС нового созыва.





Формирование делегатского состава осуществляется как путем избрания, так и по должности. Делегатами ВНС по должности выступают действующий Президент страны, лица, прекратившие исполнение полномочий главы государства в связи с истечением срока или досрочно. В состав собрания в силу занимаемых должностей также входят депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания, премьер-министр, его заместители и иные члены Совета Министров, председатели областных и Минского городского исполкомов, а также руководители районных и городских исполкомов городов областного подчинения. Кроме того, статус делегатов имеют председатель, заместители председателя и судьи Конституционного Суда и Верховного Суда, а также депутаты Минского городского Совета депутатов.