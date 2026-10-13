Внедрение ИИ-систем требует гарантий законности и безопасности - Сивец

"Этот форум, объединяющий науку, образование и бизнес, создает уникальную площадку для диалога о технологиях, которые определяют вектор развития общества. Новые цифровые технологии все шире используются в государственном управлении, медицине, экономике, образовании и других сферах, а значит, требуют внимательного правового осмысления. Для Конституционного Суда особый интерес представляют вопросы правового и этического регулирования искусственного интеллекта, в том числе гарантии защиты прав и свобод граждан в условиях цифровой трансформации, обеспечение баланса между инновациями и традиционными ценностями, а также формирование надежных правовых механизмов, исключающих дискриминацию и произвол при использовании ИИ-систем", - сказал Сергей Сивец.
Он подчеркнул важность того, чтобы внедрение таких систем служило человеку и обществу, способствовало реализации прав и свобод, не подменяло ответственность органов и должностных лиц и сопровождалось надлежащими гарантиями законности и безопасности, защиты персональных данных. "Убежден, что обмен мнениями на форуме позволит выработать взвешенные подходы не только в области создания и развития технологий искусственного интеллекта, но и их нормативного сопровождения и ответственного применения с учетом международного опыта и национальных приоритетов", - отметил председатель Конституционного Суда.
Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники.
На выставке представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности. Разнообразие проектов позволяет увидеть, насколько широко технологии ИИ применяются для решения практических задач.-0-
Фото Андрея Синявского