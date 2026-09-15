Внедрение ИИ, инновации в сельском хозяйстве. Какой опыт белорусских ученых интересен Оману 

По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты для дальнейшего взаимодействия, что позволит ученым двух стран эффективнее обмениваться опытом и реализовывать масштабные научно-технические проекты и задачи.-0-

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и Омана намерены развивать сотрудничество и обмениваться опытом по ряду направлений. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальной академии наук Беларуси.Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник встретился с делегацией Университета имени Султана Кабуса (Султанат Оман) во главе с помощником проректора по вопросам международного сотрудничества Моной бинт Фахад Аль Саид. Ключевой темой встречи стали новые перспективные направления сотрудничества, реализация совместных проектов и укрепление двухсторонних отношений.Владимир Караник высоко оценил образовательные успехи и научные достижения оманского вуза и подчеркнул, что фундамент для крепкой дружбы между странами уже заложен на высшем государственном уровне. "Мы готовы сотрудничать с оманской стороной по многим направлениям, в том числе в области искусственного интеллекта, беспилотных систем, медицины и фармацевтики, подготовки кадров", - сказал он. Руководитель НАН Беларуси выразил уверенность, что визит делегации станет мощным импульсом для запуска совместных исследовательских программ и реализации научно-технических проектов.Мона бинт Фахад Аль Саид отметила заметный прогресс, который произошел в белорусской науке за последние годы. Она подчеркнула, что для Омана сейчас крайне актуальны именно те направления, которые развивают в Беларуси: внедрение ИИ, инновации в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.