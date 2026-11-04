Вне зависимости от места прописки. Как работает экстерриториальный принцип службы "Одно окно"

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Светлана Гайдук подчеркнула, что взаимодействие между субъектами и ведомствами происходит напрямую, что существенно экономит время заявителя и снижает его транспортные расходы. Перечень, согласно которому можно подавать заявления по экстерриториальному принципу, на сегодняшний день включает 225 административных процедур, из них 149 в отношении физических лиц и 76 в отношении субъектов хозяйствования.
Если человек обращается в службу без учета подведомственности, заявление и прилагаемые к нему документы и сведения регистрируются в день обращения и направляются с использованием программного комплекса в службу "Одно окно" уполномоченного органа. "Не допускается направление пакета документов непосредственно в уполномоченный орган. Взаимодействие в рамках экстерриториального принципа происходит сугубо между службами "Одно окно", - обратила внимание она.
Оригиналы поданных заявителем документов в течение рабочего дня, следующего за днем принятия заявления направляются почтой в службу "Одно окно" уполномоченного органа. Есть ряд административных процедур, например, принятие решения о индексации чеков "Жилье", о разделении чеков "Жилье", регистрация договоров найма частного жилищного фонда и дополнительных соглашений к нему, которые предусматривают от заявителя предоставление оригиналов документов.
"Экстерриториальный принцип доказал свою востребованность. В нашем районе более ста человек уже смогли оформить нужные документы независимо от места прописки, - отметила Светлана Гайдук. - Практика показывает, что данный принцип стал удобным инструментом получения государственных услуг, сделав его по-настоящему доступным для каждого жителя".-0-