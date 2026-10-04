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"Вложения минимальны". Ливри пояснил причину протестов старшеклассников во Франции

Опубликовано:

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Общество
04 октября 2026, 18:55

"Вложения минимальны". Ливри пояснил причину протестов старшеклассников во Франции

Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вложения в организацию протестов старшеклассников минимальны, чего и требует текущая ситуация неопределенности в ходе предвыборной кампании на пост президента во Франции. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА писатель и политолог Анатолий Ливри (Альтдорф, Швейцария).

По его словам, погромы в школах и поджоги лицеев во Франции знаменуют самый разгар предвыборной кампании на пост президента Пятой республики. Такова современная французская "демократия", свидетельствующая об интеллектуальной, а главное - психической деградации французского электората.
"Ведь эти пошлые манипуляции исправно срабатывают уже не одно десятилетие, позволяя несменяемым олигархам удерживать власть над страной и выводить миллиарды евро из страны, попросту говоря, обворовывая французский народ", - отметил политолог.

Он пояснил, что каждый раз, за год до весенних президентских выборов, запускается набивший оскомину демократический "лохотрон", в котором исправно участвует вся система: политиканы всех мастей, околовластные группы, профсоюзы, истерики-журналисты и дрессированные функционеры-профессора государственных университетов Франции.

Сначала на сцену выходят представители аппарата, играющие роль "опасных правых", рассказал Анатолий Ливри. Вокруг них, по его словам, общественность поднимает вой ужаса: "Мы в преддверии ультраправого путча! Нас ждет повторение "генеральского мятежа" Алжира апреля 1962! Спасите!".

"Хорошенько повопив несколько недель, все, и "будущие путчисты", и "представители ужаснувшейся общественности", уходят в летний отпуск: июль - август - святое для ленивого француза", - отметил Анатолий Ливри.

Он напомнил, что за год до президентских выборов 2017 года, а именно с февраля по май 2016-го, амплуа "крайне правого мятежника" сыграл генерал Кристиан Пикмаль со своими бывшими подчиненными из верхушки Иностранного легиона. Те же, только без самого Пикмаля, "устроили преддверие вооруженного путча" за год до президентских выборов 2022 года. "И в обоих случаях после летнего отпуска общественность напрочь позабыла о потешных "путчистах" - дегенерация франкского общества чудовищная!" - заметил писатель и политолог.

"А вот с осени, обычно с конца сентября, когда ставший хроническим лодырем средний француз "окончательно возвращается из отпуска", на сцену выходят ультралевые, воплощающие угрозу безопасности в глазах дрессированного мещанина. Это куда более многочисленные, а главное - куда более ограниченные, чем "ультраправые" паразиты всех мастей, коими Франция замещает коренное население уже не одно поколение", - пояснил Анатолий Ливри.

После осенних беспорядков и декабрьского хаоса благополучно отмечается Рождество, продолжил он. А по завершении зимних каникул на медийные подмостки, как всегда, выходит "умеренный" представитель космополитической плутократии, примиряющий общественность, тотчас забывающую о своем позоре. На выборах 2017 и 2022 годов таким "спасителем" и "гарантом безопасности" оказался Макрон. 

Сейчас для президентских выборов 2027 года уже невозможно манипулировать старшими офицерами армии Пятой республики: эта хрупкая субстанция может срочно понадобиться на востоке от Евросоюза, поэтому на роль "опасных для демократии ультраправых" прошлой весной вместо генералов взяли Эрика Земмура и клан Ле Пен, удовольствовавшись парой скандалов вокруг их заявлений, пояснил политолог. При этом схема "демократических" манипуляций, заметил он, не поменялась.

Поясняя причины протестов старшеклассников, Анатолий Ливри заметил, что школьники и студенты - наиболее безграмотная и безответственная часть населения Франции. Более того, немало из юных погромщиков - иммигранты первого поколения, а потому с трудом ориентируются в социально-лингвистическом пространстве республики. 

Политолог привел несколько цифр: согласно недавним официальным подсчетам, 11% получивших диплом об окончании среднего образования во Франции, то есть документ, позволяющий поступить в университет, не способны понять базовый текст. Что же до учащихся французских лицеев, то, согласно исследованиям, каждый третий не в силах осилить смысл газетной передовицы в 400 слов. Причины этой психической разрухи стоит искать на гуманитарных факультетах Пятой республики, где профессора делают позорные ошибки в базовых текстах на своем родном французском языке.

"Иными словами, школьники со студентами - самая ментально уязвимая часть общества. Вот почему именно им отвели сейчас, осенью 2026 года, роль "первых и наименее затратных ультралевых погромщиков". Вложения в такие манипуляции минимальны", - пояснил Анатолий Ливри.

Он заметил, что с недавних пор верхушка Франции осторожно задействует подобную социальную инженерию: до сих пор наверняка неизвестно, действительно ли будут проводиться президентские выборы в апреле-мае 2027 года или же во Франции объявят военное положение, чтобы позволить Макрону дождаться - не покидая Елисейского дворца! - места председателя Еврокомиссии в 2029-м.

"Необходимость ускоренно выводить капиталы из ЕС, а следовательно, и столь желанный евротехнократам конфликт с Россией вносят свои коррективы в привычные схемы парижских демагогов", - отметил политолог.

Как сообщалось, по всей Франции за неделю полиция задержала более 5 тыс. человек на протестах старшеклассников.

Как информирует газета Le Monde со ссылкой на главу МВД Франции, только в пятницу, 2 октября, демонстрации прошли возле 735 учебных заведений, при этом 158 школ получили повреждения. Протесты сопровождаются блокированием зданий, поджогами и столкновениями с полицией.

Поводом для выступлений учащихся стали нехватка финансирования сферы образования, переполненность классов, а также острый дефицит учителей и медицинского персонала в школах.

На фоне продолжающихся протестов старшеклассников более 400 школ во Франции останутся закрыты 5 октября, сообщает телеканал TF1.-0-
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