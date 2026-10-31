Вкус белорусской картошки под мирным небом запомню навсегда - жительница Алешек в Гомеле

Еще на старте эвакуации Ольга призналась, что соскучилась по вкусу жареной картошки. В Беларуси желание женщины услышали и к моменту прилета самолетов в аэропорт Гомеля приготовили блюдо.
"И вот мне принесли мою любимую жареную картошку. Мы все покушали, и даже котятки. Представляешь, они ничего не ели, даже не хотели воду пить. И теперь я уже успокоилась, что они хоть немножко поели. Уже легче", - тревожилась за питомцев женщина.
"Я не помню, когда я ела в последний раз жареную картошку", - добавила Ольга, которая в Алешках не имела возможности нормально приготовить даже простую еду.
"Так что сегодня у меня первая картошка за долгое время и под мирным небом. Это дорогого стоит. Спасибо вам большое. Этот вкус я запомню навсегда", - поблагодарила за гостеприимство собеседница.-0-
Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой