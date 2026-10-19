Въезда в Польшу из Беларуси ожидают более 940 фур - ГПК





Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") и "Бобровники" (сопредельный "Берестовица") с пятницы приняли на свою территорию 47% и 14% грузового транспорта от нормы соответственно.





По состоянию на 10.00 около 400 большегрузов ожидают въезда в Литву перед погранпереходами "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"). Сопредельные контролирующие службы за выходные дни оформили 20% большегрузов от нормы.





Кроме того, 160 легковых автомобилей находятся перед пунктами пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Тересполь" (сопредельный "Брест"). Их сотрудники приняли на свою территорию 53% авто от нормы.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в Польшу из Беларуси ожидают более 940 фур. Об этом сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете (ГПК).