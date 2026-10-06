Въезда в ЕС ожидают около 700 большегрузов - ГПК

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 700 большегрузов ожидают въезда в ЕС, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Так, по состоянию на 10.00 на польском направлении фиксируется 620 фур. Сопредельная сторона в пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформила лишь 16% большегрузов. Перед погранпереходом "Кукурыки" ("Козловичи") находятся 490 грузовиков. Через данный пункт пропуска в Польшу проследовало 40% авто от нормы.
Контролирующие службы литовских погранпереходов "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") приняли на свою территорию 41% фур. Перед этими пунктами пропуска находятся 70 большегрузов.-0-