23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в ЕС ожидают более 590 единиц транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.



По состоянию на 10.00 перед польскими пунктами пропуска фиксируется 370 грузовиков. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформили 50% и 17% грузового транспорта соответственно.



Контролирующие службы литовского "Шальчининкая" ("Бенякони") приняли на свою территорию 40% легковушек от нормы. На этом маршруте въезда на сопредельную территорию ожидают более 40 авто.



Около 180 легковых автомобилей находятся перед европейскими пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"), "Кузница Белостоцкая" ("Брузги"), "Тересполь" ("Брест") и "Бобровники" ("Берестовица"). Их контролирующие службы приняли на свою территорию 35% авто.-0-