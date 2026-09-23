23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в ЕС ожидают более 590 единиц транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
По состоянию на 10.00 перед польскими пунктами пропуска фиксируется 370 грузовиков. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформили 50% и 17% грузового транспорта соответственно.
Контролирующие службы литовского "Шальчининкая" ("Бенякони") приняли на свою территорию 40% легковушек от нормы. На этом маршруте въезда на сопредельную территорию ожидают более 40 авто.
Около 180 легковых автомобилей находятся перед европейскими пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"), "Кузница Белостоцкая" ("Брузги"), "Тересполь" ("Брест") и "Бобровники" ("Берестовица"). Их контролирующие службы приняли на свою территорию 35% авто.-0-
Общество
23 сентября 2026, 11:37
Въезда в ЕС ожидают более 590 единиц транспорта
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей
Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ
Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме
Главное
Топ-новости
Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны
Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей
Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме
Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ
Какие отношения должны быть у Беларуси с РФ и другими странами-соседями, Китаем, США? Результаты социсследования
С нами интереснее