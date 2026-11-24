



Наиболее напряженная ситуация сохраняется на польском направлении. Перед пунктами пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") фиксируется 2000 и 325 грузовиков соответственно. Польские контролирующие службы за сутки оформили лишь 33% грузового транспорта.





Кроме того, въезда в Литву ожидают 470 большегрузов. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 16% авто от нормы.





Перед единственным функционирующим латвийским пунктом пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") фиксируется 250 грузовиков. Через погранпереход на сопредельную территорию проследовало 24% авто.





Въезда в Евросоюз также ожидают 110 легковых автомобилей. Очереди образовались перед польскими пунктами пропуска "Тересполь" ("Брест") и "Кузница Белостоцкая" ("Брузги"). За сутки сотрудники погранпереходов приняли на свою территорию 29% легкового транспорта.-0-

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. грузовых и 110 легковых автомобилей ожидают въезда в Евросоюз перед пунктами пропуска на белорусской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.