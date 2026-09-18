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Визит принцессы Султаната Оман в Гродно открывает возможности для развития сотрудничества между странами - Бурак 

Опубликовано:

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Общество
18 сентября 2026, 13:48

Визит принцессы Султаната Оман в Гродно открывает возможности для развития сотрудничества между странами - Бурак 

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Визит принцессы Султаната Оман в Гродно открывает возможности для развития сотрудничества между странами, заявил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак в беседе с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА. Гродненскую область посещает делегация Султаната Оман во главе с членом Королевской семьи Султаната Оман Ее Высочеством принцессой, госпожой профессором доктором Моной бинт Фахад Аль Саид. Цель визита - расширение сотрудничества между Гродненской областью и Султанатом Оман в социальной сфере, а также торжественное открытие выставочного проекта "Элегантность серебра: сокровища оманского двора".

Как отметил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак, в прошлом году, комментируя встречу с Султаном Омана, Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что диалогу между дружественными государствами Беларусью и Оманом предначертано стать примером истинно доверительного, взаимовыгодного и равноправного. "Визит Ее Высочества полностью подтверждает этот тезис, потому что, проводя активную работу по линии развития гуманитарного сотрудничества, Ее Высочество создает таким образом дополнительные возможности для понимания двух народов друг другом и дополнительные возможности для развития сотрудничества в иных сферах", - сказал Константин Бурак.

По словам генерального секретаря Национального музея Султаната Омана Джамала Аль-Мусави, оманская делегация в Гродненской области находится в рамках официального визита в Беларусь по линии Министерства образования и Министерства культуры. "Наше сотрудничество с Министерством культуры носит особый характер. Мы принимаем участие в проекте создания нового Национального музея в Минске. Консультативные работы проводим, что касается исламских и арабских археологических предметов, которые были найдены на территории Беларуси. Также мы ведем активную деятельность в рамках обмена предметами, выставок. 9 сентября открылась выставка татарских рукописей Беларуси в Национальном музее Султаната Омана. Эта работа проводится с Национальной библиотекой. И сегодня мы здесь в Гродно открываем выставку, посвященную великолепию оманского серебра", - сказал он, добавив, что представление экспозиции в Гродно - это новый формат работы, где сделан акцент на показе аспектов, связанных с культурным наследием и историей Султаната Омана в областных центрах Беларуси.

Как отметила Мона бинт Фахад Аль Саид, во время посещения Беларуси прошли успешные двухсторонние переговоры на уровне Минобразования и ведущих университетов, были подписаны меморандумы о сотрудничестве с рядом вузов. Состоялась встреча и в ГрГУ им. Янки Купалы. "Мы также договорились о конкретных планах по совместной работе в академической сфере, в сфере стажировки студентов и также совместных научных проектов. Мы гордимся тем уровнем двустороннего сотрудничества, которого мы достигли в сфере высшего образования и будем дальше развивать это направление. Благодарим Республику Беларусь за теплый прием и ждем дальнейших визитов", - сказала она. 

К слову, между белорусским регионом и Султанатом Омана уже налажены конкретные экономические связи, которые стороны намерены развивать. Товарооборот Гродненской области с Султанатом Оман в январе - июне 2026 года составил $1929 тыс., в том числе экспорт - $1928 тыс. Среди экспортных позиций - сухое молоко, а импортных - шариковые подшипники. 

В ходе официального визита делегации из Омана в Республику Беларусь, представители инвестиционной компании Oman Food Capital 1 июня 2026 года ознакомились с деятельностью Волковысского ОАО "Беллакт".

По итогам Белорусского-Оманского бизнес-форума, который состоялся 3 июня 2026 года в Минске, Волковысским ОАО "Беллакт" заключены соглашение о намерениях (взаимопонимании) с компанией Omani EuroFood Industries S.A.O.G., предусматривающее расширение ассортимента компании путем расфасовки сухих молочных смесей, поставляемых "Беллакт" в крупной таре, а также соглашение о намерениях (взаимопонимании) с компанией Salalah Mills S.A.O.G., предусматривающее реализацию сухих молочных продуктов Волковысского ОАО "Беллакт" под собственным брендом в Омане и странах Восточной Африки.-0- 

Фото Леонида Щеглова
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