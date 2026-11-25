25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за прошедшую неделю специалисты не выявили вирусы гриппа, а случаи COVID-19 единичны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Заболеваемость обусловлена негриппозными вирусами. На долю риновируса приходится 34,1% случаев, бокавируса - 26,3%, аденовируса - 18,7%, вирусов парагриппа - 9,9%, смешанных инфекций - 7,7%.
Небольшой процент (от 1,1% до 2,4%) составляют выявленные случаи SARS-CoV-2, сезонных коронавирусов, метапневмовируса, РС-вируса, микоплазма и хламидофила пневмоний.
Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) отмечается в стране ежегодно с октября по апрель. Сейчас интенсивность эпидемиологического процесса оценивается как невысокая с постепенной тенденцией к росту. Уровень заболеваемости на 7% ниже, чем за аналогичный прошлогодний период. Основную долю заболевших составляют дети (63%).
Продолжается кампания по вакцинации против гриппа, главная цель которой - защитить группы риска от тяжелого течения болезни и осложнений.-0-
Общество
25 ноября 2026, 19:53
Вирусы гриппа за неделю не выявлены, а случаи COVID-19 единичны - Минздрав
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