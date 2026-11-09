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Виновные в убийстве минчанки установлены спустя 27 лет. Детали дела раскрыли в СК 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
09 ноября 2026, 10:46

Виновные в убийстве минчанки установлены спустя 27 лет. Детали дела раскрыли в СК 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
В январе 1999 года в Минске на проспекте Газеты "Известия" (в 2005 году переименован в проспект Газеты "Правда") возле одного из жилых домов была найдена окровавленная 20-летняя девушка с более чем 20 ножевыми ранениями. Уголовное дело об убийстве имело разные версии, но сразу раскрыть преступление не удалось. Спустя почти три десятилетия справедливость восторжествовала и виновные были найдены. О том, как было раскрыто это преступление, корреспонденту БЕЛТА рассказал старший следователь следственного управления УСК по г.Минску Александр Маркевич.

Жертвой преступников стала 20-летняя минчанка, снимавшая квартиру в одном из домов Московского района. Как позже установили следователи, девушка занималась нелегальным обменом валюты. Именно крупные суммы наличных, которые она регулярно носила в своей сумке, и навлекли на нее беду.

На жительницу Минска уже какое-то время вела охоту компания местных парней. Им было 15, 17 и 22 года. "Они вычислили ее привычки, изучили маршрут, - отмечает Александр Маркевич. - В месте, где жила пострадавшая, в то время были глухие дворы с большим количеством деревьев. Из-за того, что местность плохо просматривалась, злоумышленники чувствовали свое превосходство над жертвой".

16 января 1999 года, около 19.00, когда уже стояла зимняя темнота, парни дождались, пока минчанка зайдет в подъезд и последовали за ней. На лестничном марше 22-летний и 17-летний подельники попытались вырвать у девушки сумку. Она начала отчаянно кричать и звать на помощь. 

Младшему из нападавших - 15-летнему подростку - крики показались слишком опасными для их преступного дела. Боясь, что на шум сбегутся соседи, он, не сговариваясь с остальными, достал нож и решил избавиться от потерпевшей, нанеся ей более 20 ножевых ранений. Остальные двое, по словам следователя, в самом убийстве участия не принимали.

Смертельно раненая минчанка из последних сил смогла выбраться из подъезда и упала на улице в нескольких метрах от входа. 

Признание спустя годы

Годы шли, город перестраивался. Преступники, как им казалось, навсегда останутся безнаказанными. Но поводом к возобновлению расследования в 2026 году послужило чистосердечное признание в совершении преступления одного мужчины. К моменту признания он отбывал пожизненный срок в колонии за другое преступление - тройное убийство. В 1999 году ему было 17 лет. 

Правоохранители поняли: эти показания надо тщательно проверять. Для начала требовалось найти остальных соучастников, на которых указал в признании мужчина. Старший из них жил в Могилеве, а младший работал дальнобойщиком и на момент возобновления расследования находился в очередном рейсе, поэтому требовалось ждать его возвращения в Беларусь. Однако вскоре оба были задержаны.

Работа с подозреваемыми

Сначала задержанные не хотели сотрудничать со следствием и отрицали свое участие в преступлении. Но в итоге, под весом собранных доказательств и показаний своего подельника, признались в совершенном. Тем не менее, говорили они осторожно, максимально обеляя свою роль. "Другого от них ожидать было бы странно, каждый из троих ранее осуждался за убийства, совершенные после 1999-го", - отмечает следователь.

После этого важным этапом расследования стала проверка показаний на месте. "Мы расставляли статистов, чтобы точно восстановить события: где стоял старший, где жертва, где убийца, - рассказывает Александр Маркевич. - И когда младший из нападавших демонстрировал, куда именно наносил удары ножом, эти места в точности совпали с ранениями, зафиксированными в заключении судмедэкспертов еще в 1999-м".

Несмотря на длительный период времени, прошедший с момента совершения преступления, память убийцы оказалась точной. Он спокойно показал, как они с подельниками заходили в подъезд, как выхватывали сумку и как он сам, боясь разоблачения, наносил удар за ударом. Убийца предстал перед правоохранителями совершенно холодным человеком. Учитывая, что фигурант столько лет это скрывал, он заставил себя относиться к преступлению совершенно равнодушно. В его глазах следователи не заметили раскаяния или сожаления.

Расследуя преступление, правоохранители изучили и организацию группы. Самый старший из парней в 1990-е приехал в столицу из Могилева, поэтому чувствовал себя чужим в новом городе. Двое других юношей были знакомы давно, они выросли в соседних подъездах. Средний из них случайно познакомился с приезжим соседом и позвал его в компанию. 

Что интересно, лидером преступного трио был именно младший участник. Лидерство в группе он завоевал агрессивностью и напористостью характера.

Справедливость без срока давности 

Таким образом, спустя 27 лет картина преступления была восстановлена, а имена преступников названы. Сегодня расследование уголовных дел прошлых лет остается одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Основные принципы уголовной ответственности - ее неотвратимость и справедливость. Для следователя является делом чести найти того, кто совершил преступление, и сделать все возможное в рамках закона, чтобы он понес заслуженное наказание. Именно поэтому Следственный комитет продолжает работу по каждому такому делу.

"Работа с уголовными делами прошлых лет требует особого профессионального подхода. Следователю необходимо не только тщательно изучить материалы, но и восстановить логику расследования, проведенного коллегами много лет назад: понять, какие обстоятельства были установлены, какие версии проверялись и какие вопросы оставались открытыми. Чтобы восстановить картину произошедшего годы назад преступления, я, например, выезжаю на место его совершения, даже если оно сильно изменилось. Такая работа помогает точнее представить обстоятельства события и определить направления дальнейшего расследования", - отметил Александр Маркевич. 

Следователи и оперативники регулярно проверяют следы по базам данных, изучают новую информацию, которая поступает от граждан, коллег из других регионов, из архивов. Управлением Следственного комитета по г.Минску постоянно анализируется и оценивается эта работа, принимаются комплексные меры по установлению преступников, направленные на восстановление справедливости и реализации принципа неотвратимости наказания для каждого лица, преступившего черту закона.

БЕЛТА.-0- 
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