Видит в темноте и тумане: как ИИ распознает животных на дороге и предупреждает водителей

Специальный переход

Специализированный наземный переход для животных, реализованный в августе на оживленном участке автомагистрали М6 в Воложинском районе, не уникален - подобная конструкция успешно действует в Речицком районе на М10. Задача такого объекта двойная: организовать безопасное и предсказуемое пересечение дороги зверями в строго заданном месте и защитить водителя от внезапного столкновения с ними в зоне активных миграционных коридоров. Интеллектуальный комплекс круглосуточно и при любых погодных условиях распознает приближение зверя к проезжей части и мгновенно предупреждает человека, активируя световую сигнализацию и информационное табло. Защитный алгоритм работает до тех пор, пока гость не покинет опасную зону.





Видят днем и ночью

Ядром всей системы выступает интеллектуальный программно-аппаратный комплекс "Дикие животные". Эта умная система видеоаналитики мгновенно распознает появление лесного жителя у дороги и в ту же секунду зажигает предупреждающие знаки для водителей.





- В основе комплекса лежит синергия передовой оптики и вычислительной техники, - рассказал начальник управления перспективного развития государственного предприятия "Белдорсвязь" Кирилл Косов. - Система включает в себя гибридные видеокамеры, промышленный компьютер, специализированный софт и два огромных светодиодных знака индивидуального проектирования.





По обе стороны от перехода установлены камеры. Они работают одновременно в оптическом и инфракрасном диапазонах, поэтому видят и днем, и ночью, независимо от тумана или проливного дождя. Вся поступающая с них информация стекается на мощный промышленный компьютер, скрытый в защищенном шкафу прямо у дороги.





На основе этих данных искусственный интеллект формирует единую зону детекции. Компьютер непрерывно анализирует движение и сравнивает сменяющие друг друга кадры. Как только алгоритм распознает зверя в зоне контроля, компьютер мгновенно отправляет сигнал на включение светодиодных знаков, расположенных в 160 метрах до перехода в обоих направлениях. Заметив яркую индикацию, водители получают драгоценное время, чтобы снизить скорость и скорректировать режим движения.





На экстренный случай

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь подтверждают: главный источник опасности на дорогах - косули и лоси, на долю которых приходится более 90% всех подобных ДТП.





На отдельных участках дорог водителям важно сохранять бдительность и помнить о сезонных пиках миграции. Чаще всего дикие звери выходят на трассы весной и в начале лета (в апреле, мае и июне), а также осенью (в октябре и ноябре).





Если в темное время суток в свет фар неожиданно попало животное, необходимо плавно остановиться, выключить ближний или дальний свет фар, но обязательно оставить включенными габаритные огни и аварийку. Внезапная вспышка ослепляет и дезориентирует зверя. Погасив основной свет, вы дадите ему несколько секунд на то, чтобы адаптироваться к наступившей темноте и безопасно покинуть проезжую часть.





Памятка водителю

Врио заместителя начальника УГАИ УВД Минского облисполкома Артем Лазовский:





- На трассе в Воложинском районе за 360 метров до инновационного перехода автомобилистов встречает знак, предупреждающий о начале экспериментального участка. Здесь водитель обязан поэтапно снижать скорость: сначала до 90 км/ч за 260 метров до перехода, а затем до 70 км/ч за 60 метров до него. В дневное время строгих ограничений нет - автомобилисты сами выбирают темп движения, но обязаны ориентироваться на сигналы умного табло.





Статистика показывает, что пик аварий с участием диких животных приходится на темное время суток, когда они наиболее активны. Ситуация обостряется в пятницу, субботу и воскресенье из-за плотного загородного трафика. Подавляющее количество ДТП с участием диких животных фиксируется в Минской области, наименьшее - в Брестской.





| Ольга Пролюк, газета "7 дней".





Октябрь-ноябрь - время, когда дикие звери чаще обычного выходят на трассы. Для обеспечения безопасности как людей, так и жителей лесов внедряются передовые технологии. Ярким примером стал специальный экодук на 82-м километре автомагистрали М6 в Воложинском районе. Этот безопасный переход оснащен современной системой видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Как устроен защитный алгоритм, рассказали специалисты.Устройство этого сложного инженерного комплекса детально объяснил заместитель генерального директора РУП "Минскавтодор-Центр" Анатолий Клишевский:- Наш наземный переход - это продуманная система безопасности, состоящая из четырех ключевых барьеров. Первым рубежом служит высокий защитный забор из сетки, протянутый по обе стороны дороги. Он перекрывает зверям случайный выход на проезжую часть и аккуратно направляет к специальному 30-метровому разрыву - это и есть сами "ворота" перехода. Чтобы удерживать животных строго внутри этого коридора, сделан второй барьер: по обе стороны от перехода уложены 10-метровые полосы асфальта с покрытием повышенной шероховатости. Наступая на него, животное испытывает дискомфорт, который побуждает вернуться на мягкий грунт безопасной зоны. Третий элемент - специальное дорожное освещение, установленное на протяжении 65 метров до и после перехода.Параллельно с этим тревожный сигнал и видеопоток в режиме реального времени поступают на пульты диспетчеров "Минскавтодор-Центра" и "Белдорсвязи". Специалисты могут моментально оценить обстановку, при необходимости удаленно скорректировать работу оборудования или вызвать экстренные службы. Система также собирает всю статистику инцидентов для дальнейшего анализа.Вместе с тем Госинспекция напоминает об ответственности в случае трагического исхода. При обнаружении в угодьях или на дорогах раненых, травмированных или погибших диких животных категорически запрещается самовольно забирать, разделывать или транспортировать туши и их части, а также присваивать мясо, шкуру или рога. Любые подобные действия трактуются как незаконные.