VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв - телеведущие 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча с журналистами и телеведущими Татьяной Рудаковской и Викторией Сенкевич состоялась в Минске во время празднования двухлетия мультимедийного портала VIDEOBEL.BY. Мероприятие прошло в Музее наивного искусства и объединило представителей медиасообщества и гостей, интересующихся развитием отечественной журналистики, передает корреспондент БЕЛТА.
Татьяна Рудаковская также поздравила мультимедийный портал VIDEOBEL.BY с двухлетием и отметила его востребованность в профессиональной среде. "Я вообще очень рада, что существует такой ресурс, как VIDEOBEL.BY, и поздравляю от всей души с двухлетием. Маленькая дата, но очень важная", - добавила она.
По словам журналиста, благодаря порталу можно оперативно получать основную информацию о событиях в стране и мире, не обращаясь к большому количеству источников. "У меня каждое утро начинается с мониторинга информационных лент. И так здорово, что сейчас тебе не нужно открывать огромное количество ресурсов. Ты открываешь один и буквально в течение часа узнаешь самое основное, главное", - констатировала Татьяна Рудаковская.
Она также подчеркнула важность непосредственного общения со зрителями, которое позволяет лучше понимать их интересы и запросы. "Когда ты формируешь какую-то повестку, должен знать запросы зрителя. И вот такое общение позволяет тебе их услышать, увидеть", - уверена телеведущая.
Виктория Сенкевич в свою очередь отметила, что "Первый информационный" и VIDEOBEL.BY являются ровесниками. "Очень рада отмечать эту дату вместе. Ну и, конечно же, нужно развивать свое - и свое вещание в эфире, и свое вещание на других площадках. VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв", - сказала она.Портал объединяет контент разных телеканалов и источников. "Это очень важно - показывать людям свое красивое и, главное, - говорить и показывать правду", - подчеркнула журналист.
Говоря о самой встрече, Виктория Сенкевич отметила особую ценность непосредственного общения с аудиторией. По ее словам, журналисты не так часто встречаются со зрителями лицом к лицу, поскольку большую часть времени работают перед камерой. "Очень рада видеть всех, кто пришел, и всех, кто нас смотрит и знает, задает нам вопросы", - сказала она.
Отвечая на вопрос о том, что помогает оставаться в профессии более 20 лет, телеведущая назвала главным любовь к своему делу. "И вот такие люди, которые смотрят на тебя и глаза зажигаются, - это, наверное, самое главное", - подытожила Виктория Сенкевич.-0-
* Партнер мероприятия:
Фото Татьяны Матусевич