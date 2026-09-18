VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв - телеведущие 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча с журналистами и телеведущими Татьяной Рудаковской и Викторией Сенкевич состоялась в Минске во время празднования двухлетия мультимедийного портала VIDEOBEL.BY . Мероприятие прошло в Музее наивного искусства и объединило представителей медиасообщества и гостей, интересующихся развитием отечественной журналистики, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Сенкевич в свою очередь отметила, что "Первый информационный" и VIDEOBEL.BY являются ровесниками. "Очень рада отмечать эту дату вместе. Ну и, конечно же, нужно развивать свое - и свое вещание в эфире, и свое вещание на других площадках. VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, что помогает оставаться в профессии более 20 лет, телеведущая назвала главным любовь к своему делу. "И вот такие люди, которые смотрят на тебя и глаза зажигаются, - это, наверное, самое главное", - подытожила Виктория Сенкевич.-0-





* Партнер мероприятия:

Фото Татьяны Матусевич