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VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв - телеведущие 

Опубликовано:

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Общество
18 сентября 2026, 15:14

VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв - телеведущие 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча с журналистами и телеведущими Татьяной Рудаковской и Викторией Сенкевич состоялась в Минске во время празднования двухлетия мультимедийного портала VIDEOBEL.BY. Мероприятие прошло в Музее наивного искусства и объединило представителей медиасообщества и гостей, интересующихся развитием отечественной журналистики, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча стала возможностью для открытого разговора о творческом пути, работе в прямом эфире и взаимодействии разных поколений журналистов. Ведущая "Нашего утра" Татьяна Рудаковская рассказала о своем профессиональном становлении и многолетней работе на радио и телевидении. Сегодня она руководит дирекцией утреннего вещания на телеканале ОНТ, участвует в создании кулинарного шоу и социального ток-шоу "Еще не вечер".
Заместитель главного директора Главной дирекции телеканала "Первый информационный" , ведущая "Главного эфира" Виктория Сенкевич поделилась опытом работы над новыми телевизионными проектами. В частности, познакомила с документальным циклом, посвященным поездке по США (съемочная группа посетила 16 штатов и преодолела около 5,5 тыс. км). В основу фильмов легли истории и места, представляющие интерес для белорусской аудитории.
Еще одной темой встречи стало взаимодействие опытных журналистов с молодыми коллегами. Участницы обсудили, как меняется профессия под влиянием современных технологий, и подчеркнули важность профессиональной этики, грамотной речи, ответственности и готовности учиться. "Мы можем передать молодым журналистам мудрость и опыт, а они учат нас дерзости", - отметила Татьяна Рудаковская.
Не обошли вниманием и волнение, которое сопровождает журналистов во время прямых эфиров и крупных мероприятий. По словам телеведущих, важно научиться воспринимать его как естественную часть профессии и получать удовольствие от общения со зрителем. Участницы встречи поделились историями из практики, вспомнили первые выступления на сцене и рассказали о том, как справлялись с неожиданными ситуациями во время работы.

Татьяна Рудаковская также поздравила мультимедийный портал VIDEOBEL.BY с двухлетием и отметила его востребованность в профессиональной среде. "Я вообще очень рада, что существует такой ресурс, как VIDEOBEL.BY, и поздравляю от всей души с двухлетием. Маленькая дата, но очень важная", - добавила она.

По словам журналиста, благодаря порталу можно оперативно получать основную информацию о событиях в стране и мире, не обращаясь к большому количеству источников. "У меня каждое утро начинается с мониторинга информационных лент. И так здорово, что сейчас тебе не нужно открывать огромное количество ресурсов. Ты открываешь один и буквально в течение часа узнаешь самое основное, главное", - констатировала Татьяна Рудаковская.

Она также подчеркнула важность непосредственного общения со зрителями, которое позволяет лучше понимать их интересы и запросы. "Когда ты формируешь какую-то повестку, должен знать запросы зрителя. И вот такое общение позволяет тебе их услышать, увидеть", - уверена телеведущая.
Виктория Сенкевич в свою очередь отметила, что "Первый информационный" и VIDEOBEL.BY являются ровесниками. "Очень рада отмечать эту дату вместе. Ну и, конечно же, нужно развивать свое - и свое вещание в эфире, и свое вещание на других площадках. VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв", - сказала она.
Портал объединяет контент разных телеканалов и источников. "Это очень важно - показывать людям свое красивое и, главное, - говорить и показывать правду", - подчеркнула журналист.

Говоря о самой встрече, Виктория Сенкевич отметила особую ценность непосредственного общения с аудиторией. По ее словам, журналисты не так часто встречаются со зрителями лицом к лицу, поскольку большую часть времени работают перед камерой. "Очень рада видеть всех, кто пришел, и всех, кто нас смотрит и знает, задает нам вопросы", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, что помогает оставаться в профессии более 20 лет, телеведущая назвала главным любовь к своему делу. "И вот такие люди, которые смотрят на тебя и глаза зажигаются, - это, наверное, самое главное", - подытожила Виктория Сенкевич.-0- 

* Партнер мероприятия:
Фото Татьяны Матусевич
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