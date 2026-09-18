VIDEOBEL.BY - два года в эфире: блогеры, новые форматы и планы по выходу на зарубежную аудиторию

За два года портал вырос до более чем 700 тыс. посетителей в месяц. Сегодня на платформе размещено около 19 тыс. видеороликов, включая материалы белорусских телеканалов, информационных агентств и региональных СМИ. С начала 2026 года по сентябрь ресурс посетили 2,5 млн человек.
Новые авторы и интерактивность
Одним из главных направлений дальнейшего развития станет сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами, также планируется расширить контент и привлечь новую аудиторию.
Министр информации Дмитрий Жук отметил, что VIDEOBEL.BY уже обеспечивает онлайн-вещание белорусских телеканалов, а теперь перед проектом стоят задачи по вовлечению представителей цифрового сообщества. "Я уже отказался от сторонних платформ телевещания и даже трансляцию молодежного форума "Молодежь. Беларусь. Будущее" с участием главы государства смотрел в прямой трансляции на VIDEOBEL.BY. Перед нами стоят еще более серьезные задачи - вовлечение в эту платформу нашего гражданского цифрового общества. Я имею в виду блогеров, инфлюенсеров", - сказал он.
По словам министра, сейчас прорабатываются подходы, которые позволят сделать платформу более интерактивной и привлекательной для пользователей.
О готовности рассмотреть сотрудничество с VIDEOBEL.BY заявил и приглашенный на мероприятие блогер Никита Айс. "Это аудитория, это новая ветка, которую нужно прощупывать. У меня есть достаточно полезный контент для этого направления, поэтому, безусловно, будем пробовать, будем стараться, развиваться", - отметил он.
Мобильные сервисы и зарубежная аудитория
В числе ближайших планов - расширение контента, развитие мобильных приложений и запуск субтитров на английском и немецком языках. Как рассказал генеральный директор БЕЛТА Андрей Мохор, в топ-5 зарубежных пользователей портала входят зрители из Германии, США и Польши. Субтитры должны сделать белорусский контент доступнее для аудитории за пределами страны.
Национальная площадка для белорусского контента
Дмитрий Жук подчеркнул, что важное преимущество VIDEOBEL.BY - возможность развивать собственную платформу для размещения материалов и онлайн-вещания отечественных телеканалов. "Это исключительно наша белорусская платформа, исключительно контролируемая нами", - отметил он.
Комментируя блокировки YouTube-каналов белорусских СМИ, министр сообщил, что Министерство информации прорабатывает различные вопросы и сценарии. При этом решения, по его словам, должны приниматься взвешенно, исходя из целесообразности и интересов белорусского государства и народа.
Празднование двухлетия проходит в Музее наивного искусства. Гости могут встретиться с ведущими проектов VIDEOBEL.BY, побывать на экскурсии по музею и принять участие в мастер-классе по созданию карты желаний. Выбор площадки организаторы объяснили близостью идей: музей и мультимедийный портал по-своему открывают разные взгляды на современность и дают возможность представить самобытное видение мира.
VIDEOBEL.BY был запущен 12 сентября 2024 года. На портале представлены общественно-политические и тематические материалы белорусских СМИ, региональный контент и онлайн-трансляции телеканалов. В дальнейшем проект намерен расширять возможности для авторов и зрителей.-0-
Фото Татьяны Матусевич
*Партнеры мероприятия: