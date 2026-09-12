VIDEOBEL приглашает в Музей наивного искусства на свой день рождения

18 сентября с 13.00 до 20.00 желающих разделить праздник с VIDEOBEL.BY в музее ждут сюрпризы: встреча с ведущими любимых проектов на VIDEOBEL.BY, экскурсия по музею, мастер-класс по созданию карты желаний. Приходите, будет интересно!
Проект VIDEOBEL.BY был запущен 12 сентября 2024 года. Это национальный мультимедийный портал с общественно-политическим контентом белорусских СМИ: БЕЛТА, телеканалов, холдинга "СБ. Беларусь сегодня" и региональных медиа. Здесь можно найти авторские материалы белорусских журналистов и итоговые программы телеканалов. Посетители могут в одном месте выбрать понравившийся материал и смотреть его в прямом эфире или воспользоваться удобным отложенным просмотром.-0-
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