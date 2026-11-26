26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусы знают настоящую цену мира и никому не позволят обесценить подвиг тех, кто подарил жизнь и свободу. Это подчеркнул председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович на торжественном собрании, посвященном 83-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.



Гомель 26 ноября 1943 года первым из областных центров Беларуси вдохнул воздух свободы. "Гомель был оккупирован 19 августа 1941 года. Освобожден - 26 ноября 1943-го. Между этими датами - 829 дней борьбы, которая не прекращалась ни на один час", - подчеркнул председатель горисполкома.



Руслан Пархамович сделал акцент: военная история Гомеля - это прежде всего история людей. "Летом 41-го они встретили врага у порога родного города. Восемь суток, с 12 по 19 августа, войска Красной армии сдерживали врага на подступах к городу. Семь дней на рубежах под Гомелем бился полк народного ополчения под командованием Федора Уткина - ополченцы последними покинули родной город. Вся борьба на гомельском направлении длилась 50 дней и сорвала расчет вермахта на молниеносную войну: фашисты потеряли около 80 тыс. солдат и офицеров, более 200 танков, сотню самолетов", - обратился к страницам истории он.



"Город не смирился и в оккупации. К лету 1943 года гомельское партийное подполье объединяло свыше 40 групп, более 400 человек. У него были свои имена, свои лица, свои судьбы. Инженер фабрики "Полеспечать" Тимофей Бородин ночами печатал листовки и вместе с Романом Тимофеенко и Иваном Шиловым создали оперативный центр города - координатор гомельского подполья. Осенью 1941-го Шилов, блестяще знавший немецкий, в форме офицера вермахта, под именем Фридриха Генке проник в ресторан, где пировала фашистская элита, и оставил там мину - десятки офицеров врага не поднялись из-под обломков", - вспомнил один из эпизодов руководитель города.



Враг отвечал арестами и пытками. "Тимофея Бородина и Ивана Шилова замучили в тюрьме и расстреляли на рассвете 20 июня 1942 года в Лещинце, а вместе с ними - девчат-связных. Бородину было 24, Шилову - 28. Оккупанты сровняли их могилу с землей - они боялись их даже мертвых", - подчеркнул председатель горисполкома.



"Сегодня имена героев живут среди нас: улица на Мельниковом Луге носит имя Бородина, где 20-метровый мурал глядит на новые микрорайоны - парень с автоматом за плечами, который так и не дожил до рассвета 26 ноября. А буквально в эти ноябрьские дни имя Ивана Шилова присвоено школе №30 - живая связь поколений стала еще прочнее", - сделал акцент Руслан Пархамович.



Он рассказал и о партизанском движении, которое широко развернулось на гомельской земле, о начале Гомельско-Речицкой операции.



"И вот оно - утро 26 ноября. В город входят части 4-й Бежицкой стрелковой дивизии полковника Дмитрия Воробьева. Ефрейтор Михаил Васильев закрепляет красный флаг на уцелевшей стене электростанции на ул.Фрунзе - и он запылает багровым светом в лучах восходящего солнца. А литсотрудник дивизионной газеты "Знамя Советов" Григорий Кирилюк со связным Иваном Скиданенком первыми прорвались к центру, сняли с пожарной каланчи фашистский флаг и подняли над городом красный. Страна услышала торжественный голос Юрия Левитана: "Войска Белорусского фронта в результате успешного наступления и смелого обходного маневра сегодня, 26 ноября, овладели крупным областным центром Белорусской ССР - городом и железнодорожным узлом Гомель". Вечером Москва салютует победителям артиллерийскими залпами из 224 орудий - высшей категорией салюта", - подчеркнул председатель горисполкома.



За освобождение Гомеля звание Героя Советского Союза получили 17 бойцов, почетное наименование "Гомельский" было присвоено 23 соединениям и частям.



"Послевоенные десятилетия - это трудовой подвиг тех, кто поднимал город из пепла. На голых кирпичах фундаментов, на голом энтузиазме, на вере гомельчан восстанавливались фабрики и заводы, строились новые кварталы", - сказал Руслан Пархамович.



Слова искренней благодарности глава города адресовал от имени всех гомельчан ветеранам. "Каждое ваше слово, каждая дата в вашей памяти - это живая история, которую не заменить никаким учебником. Вы навсегда останетесь для нас примером беззаветной любви к Родине", - подчеркнул он.



"Сегодня, когда в мире вновь пытаются переписать итоги Второй мировой войны, мы твердо заявляем: нашу Победу не отнять. Мы знаем настоящую цену мира. И не позволим никому обесценить подвиг тех, кто подарил нам жизнь и свободу", - добавил председатель горисполкома.



Руслан Пархамович констатировал: Гомель сегодня меняется на глазах и по праву считается одним из самых динамично развивающихся городов страны. "Наша общая задача - сделать его еще лучше, помнить заветы отцов и дедов и передавать их детям, чтобы эстафета мира и созидания не прерывалась никогда", - заключил он.



Перед началом торжественного собрания о страницах военной летописи, подвиге героев рассказала тематическая выставка. Слова благодарности мужественным предкам, а также любви к родной земле прозвучали и в творческих номерах праздничной концертной программы.-0-