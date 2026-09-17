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"Вернули себе идентичность". Как школьникам объясняют смысл Дня народного единства

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 11:59

"Вернули себе идентичность". Как школьникам объясняют смысл Дня народного единства

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В школах по всей стране 17 сентября проходит единый урок, посвященный Дню народного единства, 87-й годовщине воссоединения Западной Беларуси и БССР. Он помогает воспитывать патриотизм и формировать уважительное отношение к историческому прошлому страны, показывает, насколько важно единство белорусского народа для сохранения нашей идентичности и независимости, учит ребят ответственности за свою Родину и готовности действовать ей во благо. Корреспондент БЕЛТА узнала, как этот урок проводится в средней школе №4 Минска и что преподаватели рассказывают детям во время занятия.

Историей Дня народного единства педагоги делятся с детьми разных возрастов. Учащаяся 11-го класса Анастасия Липницкая уверена, что его важность понимают и старшеклассники, и совсем юные ребята. "Этот день символизирует воссоединение белорусского народа после 18 лет польской оккупации. После подписания Рижского мирного договора Западная Беларусь стала частью Польши, страна разделилась, семьи жили по разные стороны границы. Белорусские школы закрывались, а белорусский язык запрещался, но, к счастью, в 1939 году благодаря Красной армии Беларусь воссоединилась. Мне этот праздник напоминает, что мы одна большая и дружная семья, мы можем справиться с любыми трудностями вместе, мы ценим мирное небо над головой, любим родных и близких и являемся частью единого белорусского народа. Родина у нас одна, общая", - отметила Анастасия Липницкая.
По мнению учащейся 9-го класса Марии Борель, каждый образованный человек должен знать историю своей страны, понимать, как она появилась, ценить значимость родного языка и культуры. "День народного единства и другие государственные праздники помогают воспитывать патриотов. Мне о них рассказывали и родители, и бабушки, и дедушки. Они говорили, что это день, когда белорусский народ объединился, день, благодаря которому мы сейчас имеем такую большую дружную семью", - подчеркнула Мария Борель.
Для Святослава Исаева День народного единства - восстановление исторической справедливости и целостности нашего народа. "Каждый белорус сегодня осознает, что он может строить жизнь по своим правилам и при этом сохранять свою культуру. О значимости праздника я узнал в школе. Думаю, нужно беречь то, что мы имеем, и сохранять историю нашей страны", - добавил он.
Учитель русского языка и литературы Ирина Царь отметила, что в школе уделяется очень большое внимание патриотическому воспитанию. "Каждый год проводятся информационные и классные часы. Мы используем информацию, которая размещена в интернете и библиотеках, и готовим что-то свое. Обсуждаем с детьми и историческое происхождение таких праздников, и то, насколько они важны сегодня, и то, как мы можем поддерживать, сохранять традиции", - рассказала она.

По ее словам, при разговоре с детьми всегда нужно опираться на события, связанные с реальными людьми, ведь у детей находятся родственники, которые жили при определенных исторических событиях. Например, у учеников есть прабабушки и прадедушки, которые в то время жили на оккупированной Польшей территории. И если опираться на собственный опыт, детские впечатления и историю семей, то разговор строить намного проще.
"Для меня лично этот праздник имеет очень большое значение. Мои прабабушки и прадедушки жили на территории Западной Беларуси до 1939 года. Я знаю, насколько важно для них было вернуть себе идентичность, которую они утрачивали. Они учились в польских школах, где все говорили на чужом для них языке, и оказались окруженными чужой культурой. Прабабушка ценила этот праздник, потому что люди вернули себе себя", - добавила Ирина Царь.

Она уверена, что развить в детях патриотизм и любовь к Родине можно и нужно. Главное - делать это с самого начала, как только они приходят в дошкольные и школьные учреждения. "Я вижу, насколько мой восьмой класс переживает за Беларусь. Они понимают, что значит быть гражданином нашей страны, называют себя патриотами и готовы отстаивать свою идентичность уже сейчас", - подытожила педагог.
БЕЛТА.-0-
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