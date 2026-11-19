19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие технологий искусственного интеллекта дает множество преимуществ, но вместе с тем возникают проблемы, связанные с недостоверностью данных и сложностями в работе с научно-технической информацией. Об этом рассказал академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин на XXV Международной научно-технической конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" (РИНТИ-2026), передает корреспондент БЕЛТА.



В Беларуси утверждены приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026-2030 годы. В их числе цифровые технологии и искусственный интеллект. "Сегодня уже все говорят, что мы живем в цифровом обществе. Это огромный рынок, огромные инвестиции. В развитие цифровых технологий искусственного интеллекта экономики мира вкладывают значительные суммы. При таких вложениях понятно, что технологии будут развиваться семимильными шагами. Это важно для бизнеса, так как, например, оптимизационные решения в логистике могут снизить издержки по доставке продукции на 20%. Но, помимо преимуществ, появляются и новые угрозы, в том числе фейки. Сейчас уже возникает вопрос, где найти для обучения соответствующих моделей достоверные данные. В интернете огромное количество информации, но ее правдивость вызывает сомнения. Появились различные киберугрозы. Вопрос в том, как верифицировать и защитить информацию", - сказал Александр Шумилин.



Научно-техническая информация обладает своей спецификой. "Искусственный интеллект сегодня уже хорошо работает с литературными источниками, общей информацией открытого доступа, но с технической информацией он пока работает крайней тяжело. Если попросить его сделать техническое задание или техническое решение, то все действующие модели выдадут нам весьма недостоверный результат либо результат, который потребует еще дополнительной апробации, - отметил академик-секретарь. - Научно-техническая информация для искусственного интеллекта пока весьма сложна. Появляется необходимость учить ИИ работе с такими данными. На конференции обсуждается в том числе возможность разработки таких белорусских платформ, которые подходили бы для обработки технической информации".



Юбилейная конференция РИНТИ, отмечающая четверть века со дня основания, стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития информационной инфраструктуры науки, совершенствования государственной системы научно-технической информации, внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в научную, образовательную и производственную деятельность. В этом году к участию в конференции заявились представители шести стран: Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Китая.-0-