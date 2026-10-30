Верховный Суд признал пособника нацистов Буглая виновным в геноциде 

Буглай признан виновным в геноциде - преступлении, предусмотренным ст.127 УК. В связи с его смертью приговор постановлен без назначения наказания.
В истории суверенной Беларуси это восьмое рассмотренное Верховным Судом уголовное дело в отношении нацистов и их пособников.
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Гособвинитель считает доказанным каждый эпизод преступной деятельности Буглая по делу о геноциде
- Даже трехлетние дети. Не менее 174 человек расстреляно во время преступных акций под руководством Буглая
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Фото Андрея Синявского