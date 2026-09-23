Ведущие ортопеды Беларуси и Швейцарии проводят уникальный мастер-класс в Минске

Операции проведены силами специалистов РНПЦ травматологии под руководством профессора Михаила Герасименко. Профессор Нэдер Хелми принял участие в операциях в качестве хирурга-консультанта.

Главная особенность операции - применение инновационного инструментария для кинематического выравнивания. Эта передовая методика позволяет установить имплантат с максимальным учетом индивидуальной анатомии пациента, сохраняя естественную биомеханику движений. Главная особенность операции - применение инновационного инструментария для кинематического выравнивания. Эта передовая методика позволяет установить имплантат с максимальным учетом индивидуальной анатомии пациента, сохраняя естественную биомеханику движений.

"Этот семинар стал для медицинского сообщества уникальной площадкой для профессионального роста. Диалог с зарубежными коллегами, разбор клинических случаев и освоение высокотехнологичных методов позволяют оперативно внедрять лучшие мировые практики в больницах по всей стране. Итогом такого сотрудничества станут тысячи успешных операций и возвращение радости движения тысячам белорусских пациентов", - резюмировал Михаил Герасименко.-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ травматологии и ортопедии проходит республиканский научно-практический семинар "Современные подходы к эндопротезированию крупных суставов", ведущие ортопеды Беларуси и Швейцарии проводят уникальный мастер-класс для 20 белорусских специалистов. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.Главным событием дня стал уникальный мастер-класс, который в ходе международной программы сотрудничества проводят для 20 белорусских специалистов главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава, директор РНПЦ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Михаил Герасименко и швейцарский коллега - профессор, главный врач клиники ортопедии и травматологии Гражданского госпиталя города Золотурна Нэдер Хелми."Беларусь стала первой страной в СНГ, применившей данный инновационный подход на практике, что закрепляет за республикой статус технологического лидера региона в сфере ортопедии. Для белорусских врачей это редкая возможность увидеть тончайшие нюансы работы зарубежного эксперта в режиме реального времени", - подчеркнул Михаил Герасименко.Кроме работы у операционного стола, программа семинара включает интенсивный лекционный блок от швейцарского профессора. Участники изучают современные техники первичного эндопротезирования коленного сустава, передовые решения в области сложного ревизионного (повторного) эндопротезирования тазобедренного сустава, когда требуется заменить ранее установленный протез.