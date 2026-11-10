Вдохновитель сотен голосов. К 105-летию со дня рождения народного артиста Беларуси и СССР Виктора Ровдо

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося деятеля хорового искусства, народного артиста Беларуси, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Беларуси Виктора Владимировича Ровдо. Сегодня его имя - неотъемлемая часть национального достояния, и без него невозможно представить белорусскую музыкальную культуру.



Виктор Ровдо родился 10 ноября 1921 года в городе Сморгонь Гродненской области в семье священника. С детства приобщился к вере и увлекся мелодичными белорусскими песнями, которые любили и часто пели в его семье. В шестилетнем возрасте мальчик начал брать уроки скрипки у одного из местных музыкантов. Через некоторое время Виктор поступил в Виленскую духовную семинарию, которую окончил в 1939 году.



В 1946 году Ровдо поступил одновременно на дирижерско-хоровое и вокальное отделение Литовской консерватории и медицинский факультет Вильнюсского государственного университета (специальность "хирург").



Виктор Владимирович не раз говорил, что он доктор, священник и артист в одном лице. Однако музыка все-таки победила. В 1951 году Ровдо поступил в аспирантуру Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где учился у выдающегося мастера хорового искусства А.В. Свешникова. Под его руководством будущий маэстро шлифовал свое мастерство хормейстера.



После переезда в Беларусь в 1956 году Ровдо работал в Государственной академической хоровой капелле Беларуси и одновременно преподавал в Белорусской государственной консерватории (ныне Белорусская государственная академия музыки). С первой половины 1960-х годов и вплоть до своей кончины Виктор Владимирович был бессменным руководителем кафедры хорового дирижирования.



В 1965 году Виктор Владимирович был назначен художественным руководителем и главным дирижером хора Гостелерадио БССР (ныне Академический хор Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь). Всю свою творческую энергию, знания, опыт он направлял на то, чтобы хор стал высокопрофессиональным коллективом, получил признание и известность в Беларуси и за ее пределами. В августе 1990 года за большие заслуги в развитии музыкального искусства хору присвоено почетное звание "Академический". Под управлением Виктора Ровдо хор демонстрировал свое исполнительское мастерство во многих странах мира. В 2001 году хору присвоено звание "Заслуженный коллектив Республики Беларусь".



Виктор Владимирович объездил с концертами весь мир, сделал духовную музыку достоянием светской публики, озвучил и записал на радио весь песенный фольклор, собранный Григорием Ширмой. Он составил "Хрестоматию по чтению хоровых партитур", "Хрестоматию по белорусской хоровой оперной литературе", сборники "Хоровые концерты", "Хоры белорусских композиторов на стихи Я.Купалы и Я.Коласа", "Хоровой венок". Его имя значится во всех крупнейших музыкальных энциклопедиях, среди его наград - самые престижные ордена, премии и Гран-при международных конкурсов.



Творчеству хормейстера были свойственны вдумчивое отношение к музыкальным произведениям, стремление к высокому качеству звучания хорового многоголосия, глубокая интерпретация музыкальных произведений. Также он являлся непревзойденным интерпретатором литургической музыки. Ровдо щедро делился своими знаниями с учениками. Сегодня сотни его учеников руководят церковными и профессиональными хоровыми коллективами, поют, преподают музыку и пение детям.



Маэстро активно занимался общественно-просветительской работой, выступал организатором республиканских праздников, смотров хоровой самодеятельности, многократно участвовал в качестве члена жюри различных хоровых фестивалей и конкурсов. Он находился в постоянном творческом поиске и совершенствовании, у него была своя особая техника управления хором. Традиции, заложенные Виктором Ровдо, живут и по сей день. Их берегут и чтут все те, кому хоть раз доводилось работать с ним.



Многолетняя работа маэстро была отмечена почетными званиями народного артиста БССР и народного артиста СССР. Он был удостоен Государственной премии Беларуси, премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", награжден медалями, орденами, в том числе орденом Франциска Скорины, также являлся полным кавалером ордена РПЦ Святого благоверного князя Даниила Московского.



Умер Виктор Ровдо 18 ноября 2007 года. Он похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске.



Имя Виктора Ровдо золотыми буквами вписано в историю хорового искусства. Память о маэстро и его уникальном творчестве и в наши дни живет в сердцах многих людей. 16-20 ноября 2026 года пройдет II Международный конкурс хоровых дирижеров имени В.В. Ровдо.-0-