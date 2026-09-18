Вакцинация против гриппа профилактирует и заболеваемость бактериальными инфекциями - эксперт

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Она пояснила: через одну-две недели после подъема заболеваемости гриппом часто регистрируется подъем заболеваемости пневмококковой инфекцией.
"Поэтому, профилактируя грипп, мы также профилактируем косвенно и заболеваемость бактериальными инфекциями. Соответственно, снижаем риск употребления антибиотиков. То есть косвенно профилактируем развитие антибиотикорезистентности", - отметила заведующая лабораторией.
Она обратила внимание, что широкое использование антибактериальных препаратов способствует тому, что возбудители приобретают устойчивость, и с ними становится сложнее бороться.
Вакцины против гриппа безопасны и разрешены для применения у человека с шести месяцев. Единственное противопоказание - аллергия на куриный белок. "Все вакцины, которые используются в Беларуси, выращиваются на куриных эмбрионах. Они высоко очищены, но могут иметь минимальное следовое количество куриного белка", - пояснила эксперт. Она добавила, что не стоит вакцинироваться в острый период какого-либо заболевания.
"Нужно помнить, что вирусов очень много. У людей циркулирует более 200 различных вирусов, которые способны вызывать респираторные инфекции. Но гриппу уделяем особое внимание, поскольку это инфекция, которая способна ввиду высокой изменчивости возбудителя вызывать эпидемические подъемы заболеваемости, а также периодически вызывает пандемии гриппа", - отметила Наталья Шмелева.-0-
Фото Валерии Куневич