Вакцинация и осмотр у ветеринара. Как защитить домашнего питомца от бешенства 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как защитить домашнего питомца от бешенства, рассказали специалисты во время пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы против бешенства, передает корреспондент БЕЛТА.



Консультант управления контроля за противоэпизоотической и профилактической работой Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталья Ильина пояснила, что основными источниками возбудителя инфекции являются дикие хищники, собаки и кошки. Заражение происходит при непосредственном контакте с инфицированным животным, в том числе в результате укуса или попадания слюны на поврежденную кожу и слизистые оболочки.



Чтобы снизить риск заражения, необходимо не допускать контакта домашних питомцев с дикими животными. Выводить собак и кошек в места общего пользования следует при условии их обязательной вакцинации против бешенства. В целях профилактики владельцы собак и кошек обязаны не реже одного раза в год доставлять животных в ветеринарные учреждения для осмотра и вакцинации. Вакцинацию проводят как государственные ветеринарные учреждения, в том числе городские и районные станции, так и частные клиники. "Вакцинация - единственный способ защитить домашних животных от бешенства. Она помогает обезопасить не только питомца, но и его владельца", - подчеркнула Наталья Ильина.



Как отметила заведующая отделением особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Лашкевич, опасный контакт может произойти в любом месте - в парке, лесу, сельском населенном пункте или на частном подворье. Если животное домашнее и его можно изолировать, ветеринарные специалисты устанавливают за ним десятидневное наблюдение. Вакцинацию начинают сразу, параллельно отслеживая состояние животного. Если в течение десяти дней животное не заболевает и не погибает, ветеринарная служба направляет в организацию здравоохранения заключение о его состоянии. После этого врач может скорректировать курс прививок.



Если человек подобрал на улице животное, необходимо как можно скорее показать его ветеринарному специалисту. Ветеринар должен осмотреть его и провести иммунизацию против бешенства. "Не следует кормить безнадзорных животных с рук. Корм можно положить в доступном для животного месте, отойти и не вступать с ним в контакт", - пояснила Анастасия Лашкевич.



В Беларуси с 2011 года ежегодно проводится иммунизация диких плотоядных животных. Кампании проходят дважды в год - весной и осенью. "Используются специальные приманки с вакциной, которые распространяют с воздуха. Дикие плотоядные животные находят их и поедают, благодаря чему получают иммунитет", - добавила Наталья Ильина. Она также призвала людей не трогать такие приманки, если они обнаружены во время прогулки, и не пытаться забрать их домой или использовать для вакцинации домашних питомцев.-0-