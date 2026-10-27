"Вакцина против лживых утверждений". Глава Башкортостана о концерте-реквиеме "Каждый третий"

По словам Радия Хабирова, Башкортостан также внес достойный вклад в разгром врага. Более 700 тыс. жителей башкирской земли ушли на фронт, 380 тыс. - практически каждый второй - не вернулись домой. Сегодня глава Башкортостана также смог узнать новый интересный факт, хотя достаточно серьезно изучал историю Великой Отечественной войны: более тысячи жителей Башкортостана участвовали в войне партизанских отрядов на территории Беларуси. "Я достаточно часто бываю в Минске, и обязательным считаю посетить все мемориальные объекты и музеи, посвященные Великой Отечественной войне. В последний раз я был в Музее истории Великой Отечественной войны, и вышел оттуда просто пораженный", - признался он.

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27 октября, Уфа /Корр. БЕЛТА/. Концерт-реквием "Каждый третий" - хорошая вакцина против лживых утверждений и попыток переиначить историю. Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров перед началом концерта, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня в зале очень много молодежи. Я считаю, что и для них, и для нас это будет очень яркое, значимое событие. Молодежь растет в очень сложной информационной среде, такой агрессивной, где пытаются переиначить все и перевернуть с ног на голову. Поэтому такой концерт, как мне кажется, хорошая вакцина против лживых утверждений и общий тяжелый пояс, который связывает все народы бывшего Советского Союза, делает нас близкими, братьями с общей историей", - сказал Радий Хабиров."Концерт-реквием "Каждый третий" от наших белорусских товарищей посвящен памяти жертв и героев Великой Отечественной войны. Мы все знаем, что Беларусь первая приняла удар фашистской Германии. Огромное количество белорусов погибло в той страшной войне. И это, конечно, история, которую необходимо напомнить", - добавил он.Глава Башкортостана поблагодарил организаторов концерта-реквиема и белорусский народ за сохранение памяти, связанной с Великой Отечественной войной. Он подчеркнул, что подобные проекты приобретают прикладное значение, особенно в наше время, когда мы видим, что нацизм и фашизм поднимают голову.-0-