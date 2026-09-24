Вакцина против гриппа поступает в организации здравоохранения - Минздрав





"Первая партия уже прошла обязательный лабораторный контроль качества и поступает в организации здравоохранения", - сообщили в Минздраве.





Речь идет о вакцине из централизованной республиканской закупки - "Гриппол Плюс" (Россия). Прививкой за счет бюджета будут прививать в первую очередь пациентов из групп высокого риска, у которых возможны тяжелое течение заболевания и неблагоприятные последствия гриппа. Массовая кампания начнется с октября.





В Минздраве отметили, что по желанию можно привиться за счет собственных средств - доступны четырехвалентные препараты "Инфлювак Тетра" (Нидерланды), "ВаксигрипТетра" (Франция).





Допускается совместное применение вакцин против гриппа и COVID-19 в один день. Против коронавируса будут прививать вакциной "Конвасэл" (Россия).





Специалисты призывают не откладывать вакцинацию на ноябрь. Оптимальное время для прививки - октябрь. О своем желании сделать прививку лучше сообщить в поликлинику по месту проживания заранее - так можно организовать процесс без спешки и очередей.





В Минздраве напомнили, что в сезоне 2026-2027 года штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен полностью - по всем трем компонентам, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.





В данный момент наблюдается традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Рост заболеваемости ОРИ по сравнению с летним периодом закономерен из года в год: сказываются сезонность и начало учебного года. В возрастной структуре заболевших преобладают дети - 68,2%. Циркулируют преимущественно негриппозные возбудители, среди которых доминируют риновирус - 47,3%, бокавирус - 20%, вирусы парагриппа - 14,5%.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия российской вакцины "Гриппол Плюс" прошла обязательный лабораторный контроль качества и поступает в организации здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав.